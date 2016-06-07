汇兑损益致5月外储跌至四年半低点 6月外储变动料有限--中国央行（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透上海6月7日 - 中国5月外汇储备结束两连升，降至四年半新低。但分析人士指出，因美元指数强势反弹引起的汇兑损益是5月外储下降的主因，资本外流并没有显著增加，6月-7月美元指数或区间盘整，汇兑损益部分影响可能较小，外储续减幅度料有限。
他们并指出，中长期看，由于美联储仍存加息需求，人民币仍面临下行压力，因此资本外流导致的外储减少仍难以改观。
“如果考虑汇率折算因素的话，5月外汇储备减少的规模相当小。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示。
中国央行并未公布外汇储备的具体结构，外界普遍认为外储中大约有三分之一是非美元货币，因此3%的美指涨幅估计出的汇兑损益大概在270亿美元上下，比照279.6亿美元的减少额，可以看出汇兑损益是主要原因。
中国央行公布数据显示，5月末中国外储为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。而以SDR计值的5月外汇储备为22,751.33亿SDR，较上月增加34.9亿SDR，此前2-4月均现减少。
数据也可以看出，虽然人民币兑美元5月下跌了1.5%，但央行并未大规模的干预，外储消化非常有限。
海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等认为，剔除估值效应后，外储变化很小，一方面央行已明确人民币“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”定价机制，有助避免市场恐慌，另一方面跨境资本流动监管加强，资本流出缓解。
对于6-7月份预期，分析人士普遍指出，随着美联储加息预期降温，人民币汇率暂时企稳，预计6-7月份中国外汇储备变动或较为有限。
申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇就指出，维持美联储在6月和7月不会加息的判断，市场目前对未来两个月美联储加息的预期反应过度，届时若加息预期得到修正，汇兑损益的影响将由负转正，外储可能止跌甚至反弹。
“维持年底人民币中间价到6.7的判断，四季度将是人民币汇率压力最大的时点，外储恐再次加速下滑。”李慧勇指出。
央行同时公布，5月末官方储备资产中黄金储备为704.75亿美元，环比下降42.76亿美元；以盎司计，5月末黄金储备为5,814万盎司，与4月末持平。
中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元，4月为增加70.89亿美元。
中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。
此外，5月末基金组织储备头寸为104.22亿美元，较4月末的106.51亿美元略降；特别提款权(SDR)为104.41亿美元,上月为105.48亿美元；其他储备资产为5.71亿美元，4月末为5.16亿美元。
中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年5月USD/SDR=0.71282，4月的USD/SDR=0.705552。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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