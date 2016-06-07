汇兑损益致5月外储跌至四年半低点 6月外储变动料有限--中国央行（更新版）

(增加更多评论)

路透上海6月7日 - 中国5月外汇储备结束两连升，降至四年半新低。但分析人士指出，因美元指数强势反弹引起的汇兑损益是5月外储下降的主因，资本外流并没有显著增加，6月-7月美元指数或区间盘整，汇兑损益部分影响可能较小，外储续减幅度料有限。

他们并指出，中长期看，由于美联储仍存加息需求，人民币仍面临下行压力，因此资本外流导致的外储减少仍难以改观。

“如果考虑汇率折算因素的话，5月外汇储备减少的规模相当小。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示。

中国央行并未公布外汇储备的具体结构，外界普遍认为外储中大约有三分之一是非美元货币，因此3%的美指涨幅估计出的汇兑损益大概在270亿美元上下，比照279.6亿美元的减少额，可以看出汇兑损益是主要原因。

中国央行公布数据显示，5月末中国外储为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。而以SDR计值的5月外汇储备为22,751.33亿SDR，较上月增加34.9亿SDR，此前2-4月均现减少。

数据也可以看出，虽然人民币兑美元5月下跌了1.5%，但央行并未大规模的干预，外储消化非常有限。

海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等认为，剔除估值效应后，外储变化很小，一方面央行已明确人民币“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”定价机制，有助避免市场恐慌，另一方面跨境资本流动监管加强，资本流出缓解。

对于6-7月份预期，分析人士普遍指出，随着美联储加息预期降温，人民币汇率暂时企稳，预计6-7月份中国外汇储备变动或较为有限。

申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇就指出，维持美联储在6月和7月不会加息的判断，市场目前对未来两个月美联储加息的预期反应过度，届时若加息预期得到修正，汇兑损益的影响将由负转正，外储可能止跌甚至反弹。

“维持年底人民币中间价到6.7的判断，四季度将是人民币汇率压力最大的时点，外储恐再次加速下滑。”李慧勇指出。

央行同时公布，5月末官方储备资产中黄金储备为704.75亿美元，环比下降42.76亿美元；以盎司计，5月末黄金储备为5,814万盎司，与4月末持平。

中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元，4月为增加70.89亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，5月末基金组织储备头寸为104.22亿美元，较4月末的106.51亿美元略降；特别提款权(SDR)为104.41亿美元,上月为105.48亿美元；其他储备资产为5.71亿美元，4月末为5.16亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年5月USD/SDR=0.71282，4月的USD/SDR=0.705552。（完）