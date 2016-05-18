人民币国际化需跨越贸易货币 成为交易货币和避险货币--专家

路透北京5月18日 - 中国国家金融与发展实验室理事长李扬周三称，人民币国际化的路径须跨越贸易货币阶段，成为交易货币和避险货币。但要实现国际化，当前的主要工作仍然在国内，需要进一步健全国内的金融体系。

他是在CLS举办的人民币外汇论坛上做出上述表态的。在他看来，全球贸易增长率已经连续四年低于全球经济增速，人民币如果不能跨过上述阶段，将影响其国际化进程。

“各国央行持有的外汇储备都是以外币定值的金融资产。当前中国国内的金融体系还不够市场化，可供境外机构持有的人民币定值金融产品还很少。所以当前的主要工作还在国内。”李扬称。

他并表示，当前中国外汇市场上的交易主要还是以实需为主，还需要更丰富的金融产品和更多金融机构的交易，才能让市场更加活跃。

中国银行(601988.SS)最新报告指出，直接投资项下人民币跨境使用量保持较快增长，3月跨境人民币指数（CRI）为257点，较上月提升27点，但较上年末仍下降19点。（完）