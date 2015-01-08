版本:
中国
时事要闻 | 2015年 1月 8日 星期四 15:12 BJT

中国“猎狐”行动抓获680名外逃经济犯罪人员 数量“空前”

路透北京1月8日 - 中国公安部周四称，“猎狐2014”专项行动共抓获外逃经济犯罪人员680名。

公安部称，抓获境外逃犯的数量“空前”。2014年7月至12月底共抓获外逃经济犯罪人员680名，相当于2013年全年抓获总数的4.5倍。

“行动取得了丰硕战果和显着成效，”公安部在网站上发布声明称。

这680名犯罪人员中，潜逃境外10年以上的有117名，投案自首的有390名。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐