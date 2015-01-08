中国“猎狐”行动抓获680名外逃经济犯罪人员 数量“空前”

（修正）特朗普称不排除会见金正恩 朝鲜则暗示继续核试验

路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。