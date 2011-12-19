中信证券与法国农业信贷银行的交易将推迟至明年初完成

路透巴黎12月16日电---中国大型券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)表示,其计划斥资3.74亿美元收购法国农业信贷银行(CAGR.PA)旗下证券公司里昂证券和盛富证券(Cheuvreux)的股权,但这笔交易获得监管机构批准的时间可能比预期更长.

中信证券周五称,现在来看该交易的完成时间应在2012年初,而非今年年底前.

中信证券旗下的中信证券国际於6月同意向法国农业信贷银行收购这两家公司各19.9%的股权.法国农业信贷银行为法国第三大上市银行.

尚未联系上法国农业信贷银行对此置评.该行与中信证券达成此项协议,是基於新管理层战略调整的通盘考虑,决定将业务重点放在零售银行方面,并削减风险较高的投资银行业务.

据了解管理层思路的消息人士表示,尽管法国农业信贷银行对於让中信证券最终增加持股一事持开放态度,但该行不希望丧失控股权,因此持股不会低於50%.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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