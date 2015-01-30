飞乐音响拟在法国投1亿欧元建LED厂 推动当地绿色照明改造

中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透上海1月30日 - 中国上海飞乐音响股份有限公司(600651.SS)周五公告称，全资子公司北京申安投资集团拟在法国投资1亿欧元建LED（发光二级管）生产厂及研发中心，未来五年内对法国20个城市进行照明节能改造等，计划总投资达30亿欧元。
公告指出，根据中法双方签订的意向协议，申安投资将在法国默兹省兴建LED生产厂及研发中心，在3月15日前完成法国司法、行政及财务登记手续。默兹省自3月起协调法国政府，在五年内对法国20个城市，以EMC（合同能源管理）投资模式进行照明节能改造及城市亮化美化建设，具体实施条款另行签订协议。
飞乐音响周五因重要事项未公告而停牌一天，该股将自下周一复牌，上一交易日收在9.05元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海5月9日 - 融创中国旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌0.79%。沪深证交所融资融券余额当日减少48亿元人民币，连续两日下降；两市两融余额为9,030.3亿元，创两个半月新低。