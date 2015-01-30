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中国财经 | 2015年 1月 30日 星期五 18:50 BJT

飞乐音响拟在法国投1亿欧元建LED厂 推动当地绿色照明改造

路透上海1月30日 - 中国上海飞乐音响股份有限公司(600651.SS)周五公告称，全资子公司北京申安投资集团拟在法国投资1亿欧元建LED（发光二级管）生产厂及研发中心，未来五年内对法国20个城市进行照明节能改造等，计划总投资达30亿欧元。

公告指出，根据中法双方签订的意向协议，申安投资将在法国默兹省兴建LED生产厂及研发中心，在3月15日前完成法国司法、行政及财务登记手续。默兹省自3月起协调法国政府，在五年内对法国20个城市，以EMC（合同能源管理）投资模式进行照明节能改造及城市亮化美化建设，具体实施条款另行签订协议。

飞乐音响周五因重要事项未公告而停牌一天，该股将自下周一复牌，上一交易日收在9.05元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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