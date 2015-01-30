飞乐音响拟在法国投1亿欧元建LED厂 推动当地绿色照明改造

公告指出，根据中法双方签订的意向协议，申安投资将在法国默兹省兴建LED生产厂及研发中心，在3月15日前完成法国司法、行政及财务登记手续。默兹省自3月起协调法国政府，在五年内对法国20个城市，以EMC（合同能源管理）投资模式进行照明节能改造及城市亮化美化建设，具体实施条款另行签订协议。