未来半年中国的经济成长状况会非常疲弱--法国经济部长

路透柏林8月25日 - 法国经济部长马克龙周二称，中国近期的市场动荡有可能明显拖慢该国未来半年经济成长，并会把美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息时点推迟，最早也要等到12月。

“我认为(中国)经济成长会非常疲弱，”马克龙在柏林对记者表示，“预计未来6-8个月，中国的处境将非常艰难。”

“我认为，这将导致美联储主席叶伦不会在9月升息。反正她也不想升息，现在正好有了一个完美的托辞，”他表示，并称他预计美国最早今年12月升息。

马克龙表示，他预计中国的经济问题会推升欧元，称这对欧洲而言“有些不利”。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。