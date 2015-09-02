中国夫妇前往巴黎拍摄婚纱照蔚然成风

2015年8月28日 在巴黎拍到的一位拍摄婚纱照的中国新婚夫妇。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透巴黎9月1日（记者 Ingrid Melander） - 身穿西方婚礼服饰的Wang和Xiao在巴黎圣母院紧握双手、深情对视，两名摄影师在旁边捕捉镜头。

在这对打算明年在国内举办婚礼的年轻夫妇旁边几米处，两对中国夫妇也在拍摄婚纱照，另外还有一对夫妇在等待。

“我们将在婚礼上展示这些照片，”手捧白花的25岁新娘Xiao说道。很多游客为这对夫妇拍手喝彩。

“这是我第一次来（巴黎），很兴奋。我们拍了很多照片。吃的也很好。”

随着年轻的中国人变得富有，他们中的很多人来到巴黎拍摄婚纱照。利用巴黎浪漫形象的这一行业借势成长。

“巴黎是有名的浪漫城市，我们还可以在这里购物，”31岁的商人Wang说道。

拍婚纱照的中国夫妇在埃菲尔铁塔、巴黎圣母院和塞纳河的桥上随处可见，也成了一道风景。

前往法国的中国游客数量从2006年的42万人次增加到了去年的170万人次。

法国政府的数据显示，Wang所说的购物可不是小数字，中国游客每人次法国之行的平均花费为3,400欧元，其中购物就占了1,000欧元。

26岁的Lu Xin在巴黎留学四年准备回国，他也打算和未婚妻在巴黎拍婚纱照。

“这里有很多青春的记忆，我在巴黎遇到了我的未婚妻，因此我们在这里拍摄婚纱照纪念这一切很有意义，”他说道。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。