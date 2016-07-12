法国电力集团收购中资风电开发商UPC亚洲风力多数股权

路透巴黎7月12日 - 法国国家控制性公用事业公司--法国电力集团(EDF)(EDF.PA)周二称，已收购UPC亚洲风力管理有限公司80%多数股权，由此进入日益增长的中国可再生能源市场。UPC亚洲风力主要开发和建设风力项目。

法国电力集团未透露交易价值。该收购交易由法国电力集团旗下可再生能源子公司EDF Energies Nouvelles完成。

法国电力集团称，其合作伙伴UPC中国和美国投资基金--全球环保基金(Global Environment Fund, GEF)仍将作为UPC亚洲风力的股东，持股比重为20%。

该集团称，鉴于中国政府计划到2020年实现200万千瓦的风电装机容量，预计未来几年该国可再生能源行业将实现强劲增长，因此中国是其优先考虑的市场。(完)