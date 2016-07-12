法国电力集团收购中资风电开发商UPC亚洲风力多数股权

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透巴黎7月12日 - 法国国家控制性公用事业公司--法国电力集团(EDF)(EDF.PA)周二称，已收购UPC亚洲风力管理有限公司80%多数股权，由此进入日益增长的中国可再生能源市场。UPC亚洲风力主要开发和建设风力项目。
法国电力集团未透露交易价值。该收购交易由法国电力集团旗下可再生能源子公司EDF Energies Nouvelles完成。
法国电力集团称，其合作伙伴UPC中国和美国投资基金--全球环保基金(Global Environment Fund, GEF)仍将作为UPC亚洲风力的股东，持股比重为20%。
该集团称，鉴于中国政府计划到2020年实现200万千瓦的风电装机容量，预计未来几年该国可再生能源行业将实现强劲增长，因此中国是其优先考虑的市场。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。