中法两国合作推出6.28亿美元中型企业私募股权基金

路透伦敦6月30日 - 法国与中国合作推出了一支重点投资于中型企业的私募股权基金，以促进两国之间的投资，帮助法国企业从中国快速增长的消费市场中获得机会，而中国企业可以引进法国企业的成功经验和技术管理水平。

该基金的支持者中国国家开发银行下属国开金融有限责任公司、法国国家投资银行Bpifrance与凯辉私募股权投资基金周一表示，中法中型企业基金第一次募集关闭，筹资4.6亿欧元(6.275亿美元)，符合最终目标规模为5亿欧元。

国开金融有限责任公司和Bpifrance在3月的时候同意成为基石投资人。凯辉私募股权投资基金将作为该基金的管理公司。这三家公司2012年设立了一支专注于中小企业的基金，规模为1.5亿欧元。

上述基金将重点投资于中法两国以及欧洲其他国家企业的成长与国际扩张，正在使用“Cathay Midcap Growth Fund III”的名称进行推广销售。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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