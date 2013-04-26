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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 11:55 BJT

中国同空客签署60架飞机采购合同

法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四访华之际，中国与空中客车签署了60架飞机的采购合同。随同奥朗德访华的有大批商业人士。奥朗德是自习近平上个月当选国家主席以来，首位访华的主要西方国家领导人。路透
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