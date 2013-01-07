法国财长访华期间将商讨人民币汇率问题

法国财政部长莫斯科维奇周日表示，他将在访问中国时与中方商讨人民币汇率问题。莫斯科维奇从周一开始将对中国进行为期两天的访问，这将是中国领导层换届以来法国部长级官员首次访华。莫斯科维奇并表示，他将努力让中方相信，法国对中方投资者而言仍是具有吸引力的市场。路透