热点聚焦：瑞郎脱欧引巨震 中国炒家被逼“上天台”

图为置于100瑞郎现钞上的两枚硬币。 REUTERS/Christian Hartmann

作者 倪蔚丹

路透北京1月21日 - 瑞郎“脱欧”掀起的外汇市场海啸让中国地下外汇炒家经历着血与火的洗礼。而对迟迟未推出外汇保证金业务的中国来说，是否会就此因噎废食，再度成为市场的关注点。

在这一波瑞郎黑天鹅事件中，看似远离风暴中心的中国炒汇者，却因高杠杆的诱惑，通过地下炒汇渠道提供的几十倍到2,000倍的杠杆效应，发生着短时暴富神话的同时，也上演了瞬间爆仓的流血事件。

目前国内均采用外汇实盘交易，可能与人民币不是自由兑换货币有关，也可能是监管层顾虑到杠杆交易的风险较大，担心投资者巨亏引发金融市场动荡和不稳定因素。但在业内人士看来，只要外汇经纪商与银行能够通过系统及风控评估，控制好一定的杠杆比例，目前放开外汇保证金业务已经具备相当条件。

“中国监管层对保证金交易一直持比较谨慎的态度，这次瑞郎‘黑天鹅’事件肯定会有负面的影响，但中国放开外汇保证金交易业务只是时间问题。可能我们过多看到了中间的风险。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，没必要把杠杆交易妖魔化。

他并认为，中国市场有这样的需求，且放开外汇保证金业务从另一个角度而言也是对投资人的一种保护；而对银行来说，也可以看做是业务增长点的一部分。

的确，近几年中国市场一直存在开放外汇保证金交易的呼声，尤其是2014年人民币打破连续四年升值出现下跌，企业和居民持汇意愿增加，银行外币存款增长随之迅速增长，均带来一定的外币投资需求。但目前国内外币理财利率较低，投资者只能将资金汇到境外参与外汇保证金交易，以获取更高收益。

刘东亮认为，中国迟迟未推出外汇保证金业务，可能是由于监管层担心类似瑞郎巨震等突发事件招致投资者亏损，从而诱发不稳定事件。不过只要外汇经纪商与银行能够通过系统及风控评估，其实可以考虑放开外汇保证金交易，因这实际上是对投资者更好的保护。

中国监管层曾于2008年全面叫停试行了一年多的外汇保证金业务，主因从事外汇保证金交易的投资者中，亏损比例高达80%以上，且部分银行未充分认识到该项业务蕴含的交易风险。

瑞士央行上周四突然放弃瑞郎/欧元汇率上限，刺激瑞郎创出纪录最大涨幅，当天一度暴涨近30%，如此升值幅度在当代发达国家货币中闻所未闻。瑞郎冲击波奇袭汇市令不少交易商失血巨亏，更有甚者不支倒闭。

**地下炒汇的魅力**

相比国内的无杠杆实盘外汇交易，中国投资者通过境外经纪商平台交易，不仅有明显的点差优势，还可以享受甚至高达2,000倍的杠杆。

“（瑞郎脱钩欧元事件）这是比当年（1992年）索罗斯狙击英镑更狠的行情，刚开始还以为平台出错故意掉线，后来才发现是真实的财经事件。有朋友几小时翻了一百多倍提款三千万美元走了。”上海一位个人炒汇者称。

上述炒汇者提到，目前他通过铁汇和Exness两个平台进行外汇交易，平台提供的杠杆为100~2,000倍，能够迅速实现翻倍。而通过联系兑换商内转资金，还可以规避监管层对每人每年五万美元的结售汇额度限制。

“兑换商本质上是走黑市渠道，（Exness）这个平台我见过有人在里面放200万美元的，上亿美元可以移民后用lmax平台做。”他并称，“在操盘技术不成熟条件下，无需考虑平台问题。水平不行在哪里都是爆仓，一次性打入几十万美元爆仓的比比皆是，一次打入几百美元一个月100倍的也比比皆是。”

银行电汇是地下炒汇者向境外外汇经纪商汇入资金的主要方式，以在线和零售外汇交易商的最大平台之一FXCMFXCM.N为例，其中国客户可以通过银联卡、信用卡、支票和银行本票等方式汇入资金。

在超高杠杆效应下，瑞郎冲击波让某些人赚到盆满钵满，但更多的是给许多小型投资者和为他们服务的交易商带来灭顶之灾。包括英国巴克莱(BARC.L)在内的一些大型银行也蒙受巨大损失，英国零售外汇交易商艾福瑞(Alpari UK)申请破产，纽约上市的FXCMFXCM.N称，在其客户出现2.25亿美元损失后，公司很可能将无法达到监管资本要求。

不过外汇之声(香港)控股有限公司首席外汇分析师蒋钰锟表示，此次瑞郎地震引致的损失与监管方面并无挂钩，主要是由于汇价巨震导致客户蒙受的损失超过其账户资金，当客户不愿弥补损失时，亏损便转嫁给外汇经纪商，因为经纪商必须与报价商清算，同时又无法强制客户汇入资金。

**市场的呼声**

市场对中国放行外汇保证金交易的热忱不减当年，不仅是国内投资者，国外经纪商也有呼吁中国开展外汇保证金业务的诉求。而随着中国金融市场改革与人民币国际化的推进，人民币可兑换程度及中国投资者的风险承受能力亦随之提高，令中国推出该项业务具备一定的基础条件。

“像我们接触到的一些大的公司，他们也希望中国能有相应的法律来监管，他们能拿到中国的牌照，光明正大地来做生意，只是我们现在配套的法律还没有跟上。”蒋钰锟称。

刘东亮认为，放开外汇保证金业务实际上是对投资者更好的保护。如果国内银行可以进行外汇保证金业务，很多投资人的资金会更愿意留在国内，而不是汇到国外。一旦出现类似瑞郎“黑天鹅”事件，国内银行的抗风险能力肯定好于经纪商，也能更好、更便捷地保护投资者。

“比如投资人在美国有个账户，如果他亏损了，他可能要做很繁琐的法律程序，还是跨国的法律程序，最后投资人可能是会遭到损失的。国内就方便的多了。”他说。

另一方面，在此次黑天鹅事件中，也并非所有的经纪商都失算。刘东亮指出，出现问题的经纪商，要么是风控本身没有做好，要么是系统建设没有跟上。其实有不止一家系统方面比较先进的经纪商没有出现亏损，甚至还有盈利。这对中国也是一个借鉴。

“这个就很有意思，你看股票最近跌了这么多，就算有人闹，大家也觉得正常。那为什么其他的领域出现问题有人闹，监管层接受不了呢？”他说。

中国股市沪综指本周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅。（完）

(审校 李文科/杨淑祯)

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