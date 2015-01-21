热点聚焦：瑞郎脱欧引巨震 中国炒家被逼“上天台”

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
作者 倪蔚丹
路透北京1月21日 - 瑞郎“脱欧”掀起的外汇市场海啸让中国地下外汇炒家经历着血与火的洗礼。而对迟迟未推出外汇保证金业务的中国来说，是否会就此因噎废食，再度成为市场的关注点。
在这一波瑞郎黑天鹅事件中，看似远离风暴中心的中国炒汇者，却因高杠杆的诱惑，通过地下炒汇渠道提供的几十倍到2,000倍的杠杆效应，发生着短时暴富神话的同时，也上演了瞬间爆仓的流血事件。
目前国内均采用外汇实盘交易，可能与人民币不是自由兑换货币有关，也可能是监管层顾虑到杠杆交易的风险较大，担心投资者巨亏引发金融市场动荡和不稳定因素。但在业内人士看来，只要外汇经纪商与银行能够通过系统及风控评估，控制好一定的杠杆比例，目前放开外汇保证金业务已经具备相当条件。
“中国监管层对保证金交易一直持比较谨慎的态度，这次瑞郎‘黑天鹅’事件肯定会有负面的影响，但中国放开外汇保证金交易业务只是时间问题。可能我们过多看到了中间的风险。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，没必要把杠杆交易妖魔化。
他并认为，中国市场有这样的需求，且放开外汇保证金业务从另一个角度而言也是对投资人的一种保护；而对银行来说，也可以看做是业务增长点的一部分。
的确，近几年中国市场一直存在开放外汇保证金交易的呼声，尤其是2014年人民币打破连续四年升值出现下跌，企业和居民持汇意愿增加，银行外币存款增长随之迅速增长，均带来一定的外币投资需求。但目前国内外币理财利率较低，投资者只能将资金汇到境外参与外汇保证金交易，以获取更高收益。
刘东亮认为，中国迟迟未推出外汇保证金业务，可能是由于监管层担心类似瑞郎巨震等突发事件招致投资者亏损，从而诱发不稳定事件。不过只要外汇经纪商与银行能够通过系统及风控评估，其实可以考虑放开外汇保证金交易，因这实际上是对投资者更好的保护。
中国监管层曾于2008年全面叫停试行了一年多的外汇保证金业务，主因从事外汇保证金交易的投资者中，亏损比例高达80%以上，且部分银行未充分认识到该项业务蕴含的交易风险。
瑞士央行上周四突然放弃瑞郎/欧元汇率上限，刺激瑞郎创出纪录最大涨幅，当天一度暴涨近30%，如此升值幅度在当代发达国家货币中闻所未闻。瑞郎冲击波奇袭汇市令不少交易商失血巨亏，更有甚者不支倒闭。
**地下炒汇的魅力**
相比国内的无杠杆实盘外汇交易，中国投资者通过境外经纪商平台交易，不仅有明显的点差优势，还可以享受甚至高达2,000倍的杠杆。
“（瑞郎脱钩欧元事件）这是比当年（1992年）索罗斯狙击英镑更狠的行情，刚开始还以为平台出错故意掉线，后来才发现是真实的财经事件。有朋友几小时翻了一百多倍提款三千万美元走了。”上海一位个人炒汇者称。
上述炒汇者提到，目前他通过铁汇和Exness两个平台进行外汇交易，平台提供的杠杆为100~2,000倍，能够迅速实现翻倍。而通过联系兑换商内转资金，还可以规避监管层对每人每年五万美元的结售汇额度限制。
“兑换商本质上是走黑市渠道，（Exness）这个平台我见过有人在里面放200万美元的，上亿美元可以移民后用lmax平台做。”他并称，“在操盘技术不成熟条件下，无需考虑平台问题。水平不行在哪里都是爆仓，一次性打入几十万美元爆仓的比比皆是，一次打入几百美元一个月100倍的也比比皆是。”
银行电汇是地下炒汇者向境外外汇经纪商汇入资金的主要方式，以在线和零售外汇交易商的最大平台之一FXCMFXCM.N为例，其中国客户可以通过银联卡、信用卡、支票和银行本票等方式汇入资金。
在超高杠杆效应下，瑞郎冲击波让某些人赚到盆满钵满，但更多的是给许多小型投资者和为他们服务的交易商带来灭顶之灾。包括英国巴克莱(BARC.L)在内的一些大型银行也蒙受巨大损失，英国零售外汇交易商艾福瑞(Alpari UK)申请破产，纽约上市的FXCMFXCM.N称，在其客户出现2.25亿美元损失后，公司很可能将无法达到监管资本要求。
不过外汇之声(香港)控股有限公司首席外汇分析师蒋钰锟表示，此次瑞郎地震引致的损失与监管方面并无挂钩，主要是由于汇价巨震导致客户蒙受的损失超过其账户资金，当客户不愿弥补损失时，亏损便转嫁给外汇经纪商，因为经纪商必须与报价商清算，同时又无法强制客户汇入资金。
**市场的呼声**
市场对中国放行外汇保证金交易的热忱不减当年，不仅是国内投资者，国外经纪商也有呼吁中国开展外汇保证金业务的诉求。而随着中国金融市场改革与人民币国际化的推进，人民币可兑换程度及中国投资者的风险承受能力亦随之提高，令中国推出该项业务具备一定的基础条件。
“像我们接触到的一些大的公司，他们也希望中国能有相应的法律来监管，他们能拿到中国的牌照，光明正大地来做生意，只是我们现在配套的法律还没有跟上。”蒋钰锟称。
刘东亮认为，放开外汇保证金业务实际上是对投资者更好的保护。如果国内银行可以进行外汇保证金业务，很多投资人的资金会更愿意留在国内，而不是汇到国外。一旦出现类似瑞郎“黑天鹅”事件，国内银行的抗风险能力肯定好于经纪商，也能更好、更便捷地保护投资者。
“比如投资人在美国有个账户，如果他亏损了，他可能要做很繁琐的法律程序，还是跨国的法律程序，最后投资人可能是会遭到损失的。国内就方便的多了。”他说。
另一方面，在此次黑天鹅事件中，也并非所有的经纪商都失算。刘东亮指出，出现问题的经纪商，要么是风控本身没有做好，要么是系统建设没有跟上。其实有不止一家系统方面比较先进的经纪商没有出现亏损，甚至还有盈利。这对中国也是一个借鉴。
“这个就很有意思，你看股票最近跌了这么多，就算有人闹，大家也觉得正常。那为什么其他的领域出现问题有人闹，监管层接受不了呢？”他说。
中国股市沪综指本周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅。（完）
(审校 李文科/杨淑祯)
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