中国国资委正研究三大航空公司旗下货运业务合并的可能性--报载

路透上海6月26日 - 据第一财经日报周五报导，自国务院国资委、多家航空公司等多位知情人士处获悉，国资委正在研究将中国国航(601111.SS)(0753.HK)、东方航空(600115.SS)(0670.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)旗下的航空货运业务合并的可能性，并向航空公司征求意见。

报导指出，目前尚未有明确的合并方案出台。此次重提合并货运航空业务的想法，是由民航局推动，目前国资委正在研究调研、选择合并对象。

报导称，过去几年，货运航空市场一直不景气，三大国有航空旗下的货运航空业务也连年亏损。据多位航空公司管理层透露，早在2009年，政府有关方面就曾建议将三大国有航空集团的航空货运业务合并，不过随后国航与国泰合资、东航内部整合，都没有将合并事宜实质推进。

三大国有航空公司中，国航有一家全货运航空公司中国国际货运航空有限公司，在2009年引入国泰航空(0293.HK)，成为合资货运航空公司，国航持有国货航51%股权。东方航空旗下的中国货运航空有限公司，则通过一系列内部重组整合，成为东航物流的子公司。南方航空旗下的货运业务，还是以公司的货运部形式存在。

公开资料显示，目前中国约有10家全货运航空公司，全货机超百架。除了顺丰、东海、长龙等民营货运航空公司，国有三大航空旗下的全货机占据了约三分之一，而且其客机的腹舱也可以承载不少货运运力。

中国证券报周五报导亦表示，国内三大货运航空公司合并一事确存可能性，目前正在推动之中，最快或于年底前明朗化。若合并成功，新的货运航空公司不仅有望成为亚洲最大规模的货航，其规模也将跃居世界前列。

自中国南车和中国北车合并成中国中车后，央企之间合并成为近期热门话题，其中国有航运公司之间的合并、货航之间的合并呼声较高。（完）

(发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)

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