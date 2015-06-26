中国国资委正研究三大航空公司旗下货运业务合并的可能性--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月26日 - 据第一财经日报周五报导，自国务院国资委、多家航空公司等多位知情人士处获悉，国资委正在研究将中国国航(601111.SS)(0753.HK)、东方航空(600115.SS)(0670.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)旗下的航空货运业务合并的可能性，并向航空公司征求意见。
报导指出，目前尚未有明确的合并方案出台。此次重提合并货运航空业务的想法，是由民航局推动，目前国资委正在研究调研、选择合并对象。
报导称，过去几年，货运航空市场一直不景气，三大国有航空旗下的货运航空业务也连年亏损。据多位航空公司管理层透露，早在2009年，政府有关方面就曾建议将三大国有航空集团的航空货运业务合并，不过随后国航与国泰合资、东航内部整合，都没有将合并事宜实质推进。
三大国有航空公司中，国航有一家全货运航空公司中国国际货运航空有限公司，在2009年引入国泰航空(0293.HK)，成为合资货运航空公司，国航持有国货航51%股权。东方航空旗下的中国货运航空有限公司，则通过一系列内部重组整合，成为东航物流的子公司。南方航空旗下的货运业务，还是以公司的货运部形式存在。
公开资料显示，目前中国约有10家全货运航空公司，全货机超百架。除了顺丰、东海、长龙等民营货运航空公司，国有三大航空旗下的全货机占据了约三分之一，而且其客机的腹舱也可以承载不少货运运力。
中国证券报周五报导亦表示，国内三大货运航空公司合并一事确存可能性，目前正在推动之中，最快或于年底前明朗化。若合并成功，新的货运航空公司不仅有望成为亚洲最大规模的货航，其规模也将跃居世界前列。
自中国南车和中国北车合并成中国中车后，央企之间合并成为近期热门话题，其中国有航运公司之间的合并、货航之间的合并呼声较高。（完）
(发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)
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