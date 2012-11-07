中国或最早于本周五下调成品油价格--新华

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京11月7日电---新华社最新报导称,由於三地原油加权均价变化率接近调价临界值,中国可能最早在本周五下调成品油价格.
新华报导援引不具名分析师称,汽油和柴油价格可能下调约300元人民币/吨,或3%.这将是今年的第四次下调油价,上一次是在7月11日,汽油和柴油价格分别下调420元/吨和400元/吨.
国内知名能源网站---安讯思息旺能源数据显示,11月6日的迪拜、布伦特以及辛塔三地原油变化率为-3.47%.按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价.
安讯思息旺称,按目前价格测算,本月15日成品油零售价格或迎来年内第四次下调,理论跌幅在310元/吨.
中国最近一次调整油价是在今年9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.
中国今年以来已七次调整成品油价格.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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