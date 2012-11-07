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中国财经 | 2012年 11月 7日 星期三 16:49 BJT

中国或最早于本周五下调成品油价格--新华

路透北京11月7日电---新华社最新报导称,由於三地原油加权均价变化率接近调价临界值,中国可能最早在本周五下调成品油价格.

新华报导援引不具名分析师称,汽油和柴油价格可能下调约300元人民币/吨,或3%.这将是今年的第四次下调油价,上一次是在7月11日,汽油和柴油价格分别下调420元/吨和400元/吨.

国内知名能源网站---安讯思息旺能源数据显示,11月6日的迪拜、布伦特以及辛塔三地原油变化率为-3.47%.按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价.

安讯思息旺称,按目前价格测算,本月15日成品油零售价格或迎来年内第四次下调,理论跌幅在310元/吨.

中国最近一次调整油价是在今年9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.

中国今年以来已七次调整成品油价格.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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