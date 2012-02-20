独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
* 人民币兑美元小幅收低,未脱离近期盘整走势
* 央行下调存准率,提振经济增长预期
* 关注欧元区财政会议
* 希腊救援计划若通过,将提振非美货币走势
路透上海2月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收低.央行意外下调存款准备金率令市场对经济前景预期略有好转,人民币中间价小幅高开,一度带动汇价上涨.但在午後涌出大型油企购汇盘,汇价转为小跌,总体未脱离近期盘整态势.
交易员并指出,目前国际市场都在等待稍後举行的欧元区财政会议,若希腊的第二轮援助计划通过,欧元可能迎来反弹,这将带动包括人民币在内的非美货币走强.
"(中国)央行降存款准备金率对经济的前景预期还是有一点正面影响,中间价高开了一点."上海一银行交易员称."现在关注的焦点还是在欧洲,欧元区的财长会议通过(对希腊)救助协议的可能性很大,对欧元是利好."
对於今日午後美元走强,上海另一银行交易员补充说,应该是石油类企业的大额购汇盘所致.而目前市场美元流动性较为充裕,因此汇价并未产生大幅的波动.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------
6.3017 6.2940 6.3026 6.2938 6.2951 6.2991
中国央行周末宣布今年首次降低存款准备金率0.5个百分点,周五(24日)起实施.业内人士指出,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.
上述交易员还提到,尽管此前市场对欧洲通过救援希腊计划已经有预期,但由於是否通过仍存在不确定性,市场对预期的反应并不充分,料该计划通过以後,还是会对欧元形成利好.
东京汇市欧元及商品货币周一上涨,因欧洲料将批准对希腊的援助协议,且此前中国央行跟进全球其他央行采取刺激成长的行动.
以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2800/40 6.2860
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2932/94 6.2950
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水230点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3247元.
周一布鲁塞尔将就避免希腊破产的1,300亿欧元救助计划举行决定性会谈,在此前夕,数以千计的希腊人周日举行抗议,反对为降低该国债务而采取惩罚性撙节措施.希腊人希望欧元区财长周一能签署欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救援计划.这将成为2010年以来对希腊的第二轮救援.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 丁淑琴
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