* 人民币兑美元小幅收低,未脱离近期盘整走势

* 央行下调存准率,提振经济增长预期

* 关注欧元区财政会议

* 希腊救援计划若通过,将提振非美货币走势

路透上海2月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收低.央行意外下调存款准备金率令市场对经济前景预期略有好转,人民币中间价小幅高开,一度带动汇价上涨.但在午後涌出大型油企购汇盘,汇价转为小跌,总体未脱离近期盘整态势.

交易员并指出,目前国际市场都在等待稍後举行的欧元区财政会议,若希腊的第二轮援助计划通过,欧元可能迎来反弹,这将带动包括人民币在内的非美货币走强.

"(中国)央行降存款准备金率对经济的前景预期还是有一点正面影响,中间价高开了一点."上海一银行交易员称."现在关注的焦点还是在欧洲,欧元区的财长会议通过(对希腊)救助协议的可能性很大,对欧元是利好."

对於今日午後美元走强,上海另一银行交易员补充说,应该是石油类企业的大额购汇盘所致.而目前市场美元流动性较为充裕,因此汇价并未产生大幅的波动.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3017 6.2940 6.3026 6.2938 6.2951 6.2991

中国央行周末宣布今年首次降低存款准备金率0.5个百分点,周五(24日)起实施.业内人士指出,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.

上述交易员还提到,尽管此前市场对欧洲通过救援希腊计划已经有预期,但由於是否通过仍存在不确定性,市场对预期的反应并不充分,料该计划通过以後,还是会对欧元形成利好.

东京汇市欧元及商品货币周一上涨,因欧洲料将批准对希腊的援助协议,且此前中国央行跟进全球其他央行采取刺激成长的行动.

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2800/40 6.2860

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2932/94 6.2950

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水230点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3247元.

周一布鲁塞尔将就避免希腊破产的1,300亿欧元救助计划举行决定性会谈,在此前夕,数以千计的希腊人周日举行抗议,反对为降低该国债务而采取惩罚性撙节措施.希腊人希望欧元区财长周一能签署欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救援计划.这将成为2010年以来对希腊的第二轮救援.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 丁淑琴

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