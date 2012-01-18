去年人民币实际有效汇率加速上涨 出口承压或助推人民币结算

中国2011年人民币实际有效汇率加速上涨，全年累计升值6.12%，对於因欧美经济疲弱正苦撑的中国出口企业来讲，无疑是雪上加霜。业内人士表示，实际有效汇率上升，意味着外币在中国购买力下降。如何缓解出口企业压力，央行汇率政策可以动用的空间有限，但推行跨境贸易人民币结算应是个规避风险的不错选择。

* 2011年实际有效汇率升值6.12%

* 外币相对购买力下降影响企业出口

* 央行或加速推进跨境贸易人民币结算

* 有效汇率续升空间有限,今年或涨幅放缓

作者 曲伟治

路透上海1月18日电---中国2011年人民币实际有效汇率加速上涨,全年累计升值6.12%,对於因欧美经济疲弱正苦撑的中国出口企业来讲,无疑是雪上加霜.

业内人士表示,实际有效汇率上升,意味着外币在中国购买力下降.如何缓解出口企业压力,央行汇率政策可以动用的空间有限,但推行跨境贸易人民币结算应是个规避风险的不错选择.

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年末实际有效汇率指数为107.97,当年累计上涨6.12%.自2005年汇改以来,仅有汇改当年和2008年国际金融危机爆发实际有效汇率涨幅高於去年数据;去年末名义有效汇率指数为104.79,全年累计上涨4.95%.

"去年兑美元、欧元都升值幅度很大,有效汇率肯定升值,"澳新银行中国经济师周浩指出,"(实际有效汇率)6.12%的幅度不算小,出口企业会有压力."

周浩认为,除了对一些新兴国家货币,去年人民币兑美元和欧元等一些主要贸易夥伴的货币升值幅度明显,并且国内物价涨幅也高於其他主要贸易夥伴国家,造成实际有效汇率的上涨.

2011年,中国外汇交易中心人民币兑美元升幅为4.70%;兑欧元的升值幅度甚至达到8.13%,人民币兑日圆略贬值0.21%.

有效汇率是一种加权平均汇率,通常被用於度量一个国家贸易商品的国际竞争力.名义有效汇率等於其货币与所有贸易夥伴国货币双边名义汇率的加权平均数;实际有效汇率除考虑所有双边名义汇率的相对变动情况外,剔除了通胀对货币本身价值变动的影响,综合反映出本国货币的对外价值和相对购买力.

**跨境贸易人民币结算可加快**

中国自2005年启动汇改,时间已逾六年,人民币兑美元实际有效汇率累计升值超过30%,人民币升值让出口企业生存愈发艰难.随着欧债危机的愈演愈烈,全球经济疲弱及外需低迷,中国官员已多次表明外贸出口形势严峻.

中国海关数据显示,去年12月出口同比增长13.4%,增速为2009年11月来新低;进口增长11.8%,远逊於市场预期的17.5%,并创下26个月最低水平;去年全年顺差同比收窄14.5%,至1,551.4亿美元.

中国国家发改委副主任张晓强日前亦表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.

"一般理解,实际有效汇率上升,意味着外币在中国购买力下降了,对出口不利,"上海一投资公司的外汇分析师认为,目前央行汇率政策可以动用的空间有限,难以通过贬值来缓解出口企业的压力,但"推行跨境贸易人民币结算是个不错的规避风险的方法."

该分析师指出,跨境贸易人民币结算规避了汇率风险的问题,而人民币稳定的币值,对国外机构也有不小的吸引力,可以提升人民币的接受度,推行人民币结算是当前中国央行弱化人民币升值影响较为有效的方法.

中国央行於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,已经与多个国家和地区签署人民币结算的协议;去年8月,央行又将跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.

中国去年跨境贸易人民币结算业务累计发生2.08万亿元,直接投资人民币结算业务累计发生1,109亿元.而根据商务部此前预计,中国2011年进出口总额将达3.6万亿美元.

**今年实际有效汇率升幅或放缓**

分析师预计,在内忧外患夹击中,人民币升值压力已明显减弱,今年实际有效汇率涨幅应不会继续加快.

"现在出口的(同比)增长也就13%-14%左右,如果人民币还那麽大幅度的升值,出口增长很可能会降到7%-8%,"兴业银行首席经济学家鲁政委指出.

他认为,目前欧债危机的解决还未见曙光,中国经济又存在增长放缓的风险,人民币升值会给孱弱的出口形势带来不小的压力.

因欧债危机引发资金回流欧美,外加人民币升值预期减弱,资本正加速流出中国.去年四季度中国外汇占款连续三个月回落,且外汇储备也罕见出现季度下降.

"一个季度都是下降的,这不是趋势是什麽?...,从实体经济的情况看,我希望今年人民币能贬值,"鲁政委指出,中国经济增长乏力,而欧债危机也让外需低迷,人民币升值压力已经明显减弱.

但招商银行的金融市场部高级分析师刘东亮认为,今年是美国大选年,且中国经济依然维持增长态势,人民币很难出现贬值走势,只是"升值幅度可能缩小至3%以内."

上海一银行交易员表示,尽管实际有效汇率是个被动的概念,中国央行没法控制别国的通胀水平,进而无法完全决定实际有效汇率,但人民币兑主要货币升值幅度放缓,再加上CPI同比回落,实际有效汇率涨幅有望收窄.

"汇率不应低估,但也不要高估,现在人民币感觉差不多接近均衡汇率了,"他指出"今年实际有效汇率的涨幅估计不会超过去年.".(完)

--审校 林高丽

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