9月末全口径外债余额15,298亿美元 短期外债占比67%--中国外管局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，中国9月末全口径外债余额15,298亿美元，较6月末减少1,503亿美元。
外管局网站刊登新闻稿显示，从期限结构来看，9月末短期外债余额10,235亿美元，占67%，其中与贸易有关的信贷占49%；中长期外债余额5,063亿美元，占33%。
从机构部门看，广义政府债务余额1,048亿美元，占7%；中央银行债务余额409亿美元，占3%；银行债务余额7,035亿美元，占46%；其他部门债务余额4,754亿美元，占31%。
从币种结构看，本币外债余额7,256亿美元，占47%；外币外债余额（含SDR分配）8,042亿美元，占53%。
而在外币登记外债余额中，美元债务占80%，日元债务占4%，欧元债务占7%。（完）
欲览详情，请点击外管局网站链接 www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/bbd9b0004b1fbb69a9c1efd5347962ec
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。