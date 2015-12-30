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中国财经 | 2015年 12月 30日 星期三 15:37 BJT

9月末全口径外债余额15,298亿美元 短期外债占比67%--中国外管局

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，中国9月末全口径外债余额15,298亿美元，较6月末减少1,503亿美元。

外管局网站刊登新闻稿显示，从期限结构来看，9月末短期外债余额10,235亿美元，占67%，其中与贸易有关的信贷占49%；中长期外债余额5,063亿美元，占33%。

从机构部门看，广义政府债务余额1,048亿美元，占7%；中央银行债务余额409亿美元，占3%；银行债务余额7,035亿美元，占46%；其他部门债务余额4,754亿美元，占31%。

从币种结构看，本币外债余额7,256亿美元，占47%；外币外债余额（含SDR分配）8,042亿美元，占53%。

而在外币登记外债余额中，美元债务占80%，日元债务占4%，欧元债务占7%。（完）

欲览详情，请点击外管局网站链接 www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/bbd9b0004b1fbb69a9c1efd5347962ec

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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