外管局：稳步推进资本项目可兑换

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目

路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。