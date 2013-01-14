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中国财经 | 2013年 1月 14日 星期一 09:57 BJT

外管局：稳步推进资本项目可兑换

路透北京1月14日 - 中国外汇管理局近日布署2013年工作时表示,要加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.

外管局会议还强调,要坚守风险底线,防范跨境资本双向流动冲击,提升外汇管理服务实体经济、保障经济金融稳定的能力.

而重点工作则包括全面深化外汇管理体制改革,大力促进贸易投资便利化;加强外汇宏观总量分析和区域分析,提升外汇监测分析能力和水平;不断完善跨境资金流动监管体系,切实维护国家经济金融安全.

其他重要工作还包括扎实推进主体监管,加快外汇管理理念和方式转变;管好用好外汇储备,进一步完善大规模外汇储备经营管理体制.

外管局在总结近年工作时指出,近年在力促进贸易投资便利化,推进资本项目可兑换等方面都取得实质性进展.(完)

(记者 毕晓雯; 审校 黄凯)

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