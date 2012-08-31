中国“藏汇于民”渐成现实 促资本账户开放但别忘“小踩刹车”

资料图片显示在北京拍摄的美元和人民币百元现钞。摄影： REUTERS/Petar Kujundzic

* 人民币贬值预期下"藏汇于民"渐成现实

* 为资本跨境双向流动提供可能

* 但资本流出短期内只紧不松

* 资本账户开放大趋势不会变

* 加速时机:经济企稳回升+贬值预期弱

作者 李文科

路透北京8月31日电---受人民币贬值预期带动,今年以来中国境内外汇存款大增,令"藏汇于民"渐成现实.虽然中国拟在珠海横琴和深圳前海探索资本项目可兑换的先行试验,但期望在短期内加速资本账户开放仍不现实,尤其是资本流出管制的放松将更加谨慎.

分析人士认为,中国资本账户开放的大趋势不变,但资本流出的松绑要"择机而行".考虑到中国经济仍在下行通道,且人民币贬值预期犹在,资本账户开放只会带来短期资本的大规模外流,反而冲击经济复苏进程和金融市场.

"现在正是内外形势变化比较剧烈的时期,特别是中国经济处於下行的趋势里,任何一种经济要素的波动都不是特别有利的,特别是近期,资本账户的开放是不宜快的."中国社科院世界经济与政治研究所副研究员刘东民称.

清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明亦强调,"现在肯定不适合加快步伐开放(资本账户),(人民币)贬值预期比去年更强烈,所以更加不适合."

但专家们亦强调,这肯定不是重新走回资本管制的老路,而是要"择机"放开资本流出管制,并实现资本账户的开放,中国资本账户开放的大趋势不会变.

兴业银行首席经济学家鲁政委就强调,国际资本大进大出可能诱发的风险,其实源於一个刚性的汇率机制,在惰于改革汇率形成机制的情况下重回管制的老路固然驾轻就熟,但却会毁掉人民币国际化的嫩芽,构成未来中国金融改革的最大阻碍.

国家外管局稍早提出的下一阶段外汇管理工作重点指出,位居首位的是继续把防风险摆在外汇管理工作的突出位置,切实守住风险底线,稳步推进人民币资本项目可兑换进程则被放在第四项重点.

央行数据显示,中国今年以来的境内外币存款增速逐月上升,7月外币存款同比增长66.5%.

中国目前与实现资本账户开放还有较大距离.按照国际货币基金组织(IMF)定义,资本账户开放可以细分为7类11大项和40子项,目前中国不可兑换项目有四项,占比10%,主要是非居民参与国内货币市场、基金信托市场以及买卖衍生工具;部分可兑换项目有22项,占比55%;基本可兑换项目14项,主要集中在信贷工具交易、直接投资、直接投资清盘等方面.

**资本大规模外流的忧虑**

尽管境内外汇资金除了存款外其他投资渠道很少,但中国政府料不会通过放松资本流出管制来让这个美元"堰塞湖"泄洪,最大的忧虑就在於资本大规模外流可能造成的冲击.

"整个趋势开放,但短期有很大的动作还没有合适的条件,因为涉及资本流动加大的状况,现在流出压力强,这种情况下大规模短期流出影响比较大,汇率的压力大,股市和债市也会有压力,"交通银行首席经济学家连平称.

他并解释称,中国目前的资本管理是流出管制严,而流入管制松.如果资本流出的管制放松,那麽将会从国内抽出巨量资金,从而对证券市场以及整体金融市场造成冲击,拖累中国经济的复苏进程.

刘东民亦认为,现在有很明确的人民币贬值预期,如果资本账户很开放的话,资本外流会非常厉害,特别是中国内地的很多企业和个人可能会把大量的资产配置到海外去,毕竟中国的居民和企业之前从未有过随意配置外币资产的机会.

"现在有钱当然要放在外汇户头上,能出去就出去."一位钢企人士即如是表示.

不仅如此,有专家进行过测算,若中国的企业和个人将自己的资产1/4配置成外币资产,那麽中国高达3万亿美元的外汇储备亦捉襟见肘.

实际上,一直主张资本完全自由流动的IMF亦曾在1998年亚洲金融危机以及2008年全球金融危机後进一步放宽资本账户的开放标准,认为在某些特殊条件下,市场会失灵,政府可以实施短暂的特殊的资本管制措施.而目前可能就是这样的一个时期.

"其实中国外储持有的美元资产可能承受一些损失,但这个损失是慢的,是看得见的,中国金融当局真正害怕的是资本的突然流出,那个时候外汇储备一下子就没了,"刘东民称,东南亚金融危机就是一个反面教材.

短期资本外流并非耸人听闻.数据显示,从2011年四季度至今,中国一直在面临较大规模的短期资本外流,在2011年10-12月以及2012年4-7月期间中国月度外汇占款增量连续为负,而此前在央行1999年开始发布外汇占款数据以来也只有2000年曾面临这一状况.

而从季度国际收支平衡表也可看出,继去年四季度之後,今年二季度中国再次出现714亿美元的资本与金融项目逆差,明显高於2008年四季度475亿美元的逆差规模;同期中国国际储备资产亦净减少118亿美元,为1998年二季度以来国际储备资产增量首度为负.

**资本账户开放大趋势不会变**

实际上,对中国资本账户开放的利弊和路径的争论一直存在.部分专家甚至认为,中国已经错过了资本账户开放的最佳时机,也就是在汇率相对均衡且处於升值通道中,中国经济前景亦向好的时期,即去年9月之前的一至两年.但是分析人士认为,加速开放的良机可能很快还会来到,前提是中国经济企稳回升及人民币汇率贬值预期相对弱化.

中国央行调查统计司课题组今年初曾发表研究报告,明确当前是加快资本账户开放的战略机遇期,开放的收益大於风险,且风险完全可控,未来1-3年,放松有真实交易背景的直接投资管制,鼓励企业"走出去";3-5年,放松有真实贸易背景的商业信贷管制,助推人民币国际化;5-10年,加强金融市场建设,先开放流入後开放流出,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.

其实,从中国最近推进汇率和利率改革的步伐,以及深圳前海和温州金融改革试点,就可以看出监管层开放资本账户的决心和方向.

"现在不应该放松(资本管制),但还是有回来的可能性,重新回到资本大量流入,(人民币)汇率上升的时候,放开就是最好的时机."袁钢明认为.

刘东民亦认为,虽然中国经济增速放缓,但横向比较,中国仍是全球经济发展最好的国家之一.可能到今年底明年初,中国经济复苏预期明确且人民币汇率仍在相对均衡水平之时,就是加速推进改革的好时机,"中国已经到了全面金融开放的关键阶段,而且基本上不会回头,...只要一启动,很可能是挡不住的."

不过,华宝信托宏观分析师聂文则强调,加速开放资本项目是大趋势,"如果2-3年之後,中国能找到新的经济增长点,可以考虑开放资本账户."

袁钢明还坚持认为,资本账户的开放目前虽然不适合加大力度,但其他改革可以推进,比如汇率和利率市场化改革,要保持继续改革和开放的姿态和方向.

中国农业银行总行战略规划部的付兵涛建议,目前可以增加人民币外汇市场直接报价的外币数量,降低人民币美元汇率对人民币有效汇率的扭曲,并尽快编制反映人民币汇率指数.

实际上,中国今年以来在汇率改革和利率改革方面的步伐并不小,包括央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%,而外汇市场交易机构亦首次获准卖空美元等.自2010年6月19日重启汇改以来,人民币兑美元累计升值近7%;而自年初至今,人民币兑美元则贬值近1%.(完)

(路透北京中文部李然对此文亦有贡献)

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