分析：单周净投放创11个月新高 中国股汇巨震央行仍需维稳（更新版）

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路透上海1月7日 - 进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场本周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

业内人士称，央行料将维持宽松的货币政策基调，配合引导贬值预期的释放，并对外汇占款下降、财政存款上缴形成的流动性缺口进行适时补充；预计公开市场逆回购将滚动投放，而降准等宽松政策工具亦在央行弹药库中待发。

“现在股汇两个市场都波动太大，央行先维稳吧，能控制得住的先不要到处起火。”上海一银行交易员认为，近期人民币汇率大幅贬值可能对境内资金面产生负面影响，逆回购放量亦是防患于未然。

她表示，今日逆回购规模略超市场预期，因周二逆回购重启之后，货币市场供需整体偏松，月初中期借贷便利(MLF)未续作及可转债集中申购的负面影响也已消退；而跨年后银行多有存款回笼，资金头寸亦较为平稳。

央行公开市场本周二和周四分别进行1,300亿元和700亿元七天逆回购操作，中标利率均仍持稳于2.25%。据路透统计，本周公开市场共有100亿元逆回购于周二到期。上周2015年最后一天央行则暂停公开市场操作，当周净回笼600亿元。

中国银行间市场周四主要回购利率持稳，流动性维持偏松。交易员称，本周逆回购加量投放助市场资金面从周初的紧张局面缓解，今日市场供给充足，大行和城商行均有融出，且汇率贬值下，央行维稳资金面姿态仍在，短期流动性不足为虑。

中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，在当前人民币汇率释放贬值压力的过程中，央行有效地控制利率和流动性是关键，应避免贬值压力和外储下降绑架国内流动性，“释放贬值同时要及时助推流动性固化效果，让国内资产放心。”

人民币兑美元即期周四大跌逾300点子，与中间价双双刷新近五年新低；而中国股市亦因沪深300指数.CSI300暴跌7%，继新年首日后再度触发熔断机制，从9:58起即暂停交易至收盘。

第一创业证券固定收益部研究员沈弼凡认为，无论从基本面还是政策调控模式的角度来说，当前央行维持短期回购利率稳定的意愿都非常强烈。中国货币政策正从数量型转为价格型调控，只有短期利率稳定，长端融资成本才能下降，银行才敢于进行期限错配，向实体经济投放资金。

中国12月官方制造业PMI和财新制造业PMI一升一降，但均仍处于荣枯线下方，显示制造业增长前景仍未有明显改观。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/1mHxMtf

**宽松预期不改**

展望1月资金面，尽管存在人民币贬值加剧、外汇占款减少、财政存款上缴、春节前提现需求等压力因素，不同于去年8月汇改期间银行间流动性一度明显收缩的情况，市场对后市流动性预期普遍保持乐观。

沈弼凡认为，不排除后续央行继续加量滚动逆回购。如人民币贬值压力在春节前释放完毕、汇率从近期的单向大幅贬值重归正常的双向波动，降准将迎来合适的时间窗口。

“只要有央行维稳的态度保持，1月缴税虽然有影响，至少应该能平稳过渡；现在货币政策调控比较灵活比较及时，工具也很多，只要央行想稳定，一般都不会有太大的问题，”上述银行交易员亦认为。

刘煜辉称，人民币加入SDR后汇率将逐渐与美元脱钩，减少干预、引导贬值压力释放也在央行应有的议题之中。此外，人民币贬值过程也对应着央行资产结构的转变，即从以外汇储备为主转向以国内资产为主，目标应是使汇率不再成为构成流动性收缩的因素。

从预期管理的角度，他认为，在人民币汇率贬值压力释放期间，央行应及时保持流动性宽松的暗示和引导，可通过降准或其他工具主动补充境内流动性。

刘煜辉并表示，判断中国当下利率水平高低，应以经济资产回报率的变化为锚定标准，“有些人说保持短端利率稳定以及当下的利率走廊，多少有点刻舟求剑的思维，当下经济资产回报率坠落远快于所谓利率走廊的管理；2%的货币利率明显偏高。”

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，直至12月31日暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 1,300

（周四） 700

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） --

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净投放 1,900(完)