中国12月全口径外汇占款减少6290亿元 创历史第三大降幅

路透上海1月19日 - 中国央行周一晚公布，12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下12月末金融机构外汇占款余额265,858.52亿元，较上月末减少2.31%。此前11月为减少2,123亿元。

数据并显示，全年全口径外汇占款减少2.82万亿元人民币，而全年的央行口径外汇占款减少2.21万亿元人民币，均创下年度记录跌幅。

央行网站数据并显示，12月财政性存款余额为34,453亿元，较上月大幅减少14,580.7亿元。综合外汇占款和财政存款的变动，12月市场因此增加了8,291亿元的流动性。

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

12月 -6,290 -14,580.7

11月 -2,213 +2,844.56

10月 +129 +5,110.57

9月 -7,613 -3,091.63

8月 -7,238 -1,589.92

7月 -2,491 5,149.64

6月 -936.92 1,300.27

5月 322 3,852.36

4月 324 1,101

3月 -1,565 -3,234.85

2月 422.1 -4,705.38

2015年1月 -1,083 6,632.14

2014年12月 -1,184 -12,706.4

11月 22 229.21

10月 661 6,836.79

9月 11.4 -3,165.2

8月 -311 992

7月 378 6,804

6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243

（完）

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