中国12月全口径外汇占款减少6290亿元 创历史第三大降幅

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月19日 - 中国央行周一晚公布，12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下12月末金融机构外汇占款余额265,858.52亿元，较上月末减少2.31%。此前11月为减少2,123亿元。
数据并显示，全年全口径外汇占款减少2.82万亿元人民币，而全年的央行口径外汇占款减少2.21万亿元人民币，均创下年度记录跌幅。
央行网站数据并显示，12月财政性存款余额为34,453亿元，较上月大幅减少14,580.7亿元。综合外汇占款和财政存款的变动，12月市场因此增加了8,291亿元的流动性。
中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
12月 -6,290 -14,580.7
11月 -2,213 +2,844.56
10月 +129 +5,110.57
9月 -7,613 -3,091.63
8月 -7,238 -1,589.92
7月 -2,491 5,149.64
6月 -936.92 1,300.27
5月 322 3,852.36
4月 324 1,101
3月 -1,565 -3,234.85
2月 422.1 -4,705.38
2015年1月 -1,083 6,632.14
2014年12月 -1,184 -12,706.4
11月 22 229.21
10月 661 6,836.79
9月 11.4 -3,165.2
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12月 2,729 -14,603
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243
（完）
欲览央行金融机构人民币信贷收支表，请点击 here
欲览货币当局资产负债表，请点击 here
(发稿 张金栋；审校 林高丽)
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