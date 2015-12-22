人民币随中间价略收升但波幅收窄 年底临近机构止盈离场

路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘随中间价小升，日内波幅亦继续收窄。交易 员称，年底临近不少机构选择止盈离场，整体交投情绪并不高，今日成交萎缩至上月末来最低水平；预计人民 币短期进入相对平稳波动走势，但因当前市场仍以购汇为主，维稳中不改中期走贬趋势。

他们也指出，美联储加息靴子落地后紧接圣诞元旦假期，国际美元亦趋平静，境内汇价贬值节奏仍在可控 范围内，6.5元关口仍有较强支撑，因此亦无必要激进购汇；离岸CNH午后扩大涨幅，两地价差明显收 窄，若在岸继续持稳，不排除价差继续收窄的可能。

“央行现在的手法比较灵活了，也给市场一点空间，如果年内美元不大动的话，估计SPOT（即期）这边也 是平稳过度了，而且现在很多外资行已经开始TP（止盈）了。”一中资行交易员表示。

三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模 拟测试。在测试期间，中国外汇交易中心(CFETS)将把收盘时间从目前的16:30延长至23:30(1530 GMT)。

早在10月中旬消息人士对路透指出，央行将在近期延长银行间外汇市场交易时间。另有外资行人士对路透指出，此次测试意在验证交易通路，而真正延长交易时间至23:30很可能在明年年初就推出。

人民币对美元即期成交量今日成交177亿美元，为11月30日以来最低水平，上周五逾300 亿美元的成交量则是创下三个月新高。

周一结束的中国中央经济工作会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的 货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。降低融资成本，扩大直接融资比重，完善汇率 形成机制。

全球汇市方面， 印尼卢比兑美元周二触及一个月高点，延续本周初突破关键技术阻力位后涨势；交易商 关注今日稍晚公布的美国数据，以从中寻找方向。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.4788 6.4808 0.03%

中间价 CNY=SAEC 6.4746 6.4753 0.01%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 176.72亿美元 200亿美元

日内波动幅度(pips) 28 日高6.4766 日低6.4794

今年以来升贬幅度 -4.24%

2005年汇改以来升贬幅度 27.75%

1年期美元/人民币掉期 +1,120

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.5365 6.5491

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.7635 6.7615

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)