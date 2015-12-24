人民币收盘五连升但成交萎缩 维稳主旋律下机构平仓待明年

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘现连五日微升，但日间波幅仍不过30余点子，中间价则小幅下跌。交易员称，近日中资大行有持续结汇支撑汇价，体现央行维稳意图；而假期临近市场交 投意愿日渐清淡，今日成交量创一个月新低。
他们并指出，离岸人民币近日小升，一方面因美指有所回调，购汇盘旋即适可而止；另一方面年底资金成本较高，部分外资行止盈平仓，导致离岸市场自发性（美元）卖盘增多。因在岸汇价重回僵持模式，且两地价 差仍有600点子以上，这或引来部分套利交投。
“今年就这样了，你看美元/人民币不让波动了，那大家也赚不到钱，何必这么辛苦。”一股份行交易员 指出，“年底前，有一波之前做多美元/人民币的有止盈的需求，出来帮央妈站一下岗。”
另一中资行交易员指出，美联储加息后人民币波动也明显收窄，年度任务也差不多完成，交易员交投兴趣 普遍不高，倒量积极性亦有限，年底前估计人民币仍会在6.48元附近窄幅波动。
中国央行周三表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30； 同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。央行官网并指出，将进 一步引入合格境外主体。
交易员指出，明年外汇交易时间延长至23:30后，为应对突发事件并防止夜盘有人恶意操纵价格，一些中资大行将被安排晚盘值班。
全球汇市方面，美元、欧元和日圆周四波动不大，西方国家市场大多已休市迎接圣诞和年底假期，市场交 投淡静。但投资者仍预计明年美元有更大走强潜力。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价、以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.4768 6.4778 0.02%
中间价 CNY=SAEC 6.4755 6.4731 -0.04%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 147.89亿美元 194亿美元
日内波动幅度(pips) 39 日高6.476 日低6.4799
今年以来升贬幅度 -4.21%
2005年汇改以来升贬幅度 27.79%
1年期美元/人民币掉期 +1,123
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH= 6.5387 6.5431
一年期NDF <CNY1YNDFO 6.766 6.766
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。从明年1月4日开始，将增加7个时点 的参考汇率，计算方法相同。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 黄凯/曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。