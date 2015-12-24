人民币收盘五连升但成交萎缩 维稳主旋律下机构平仓待明年

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘现连五日微升，但日间波幅仍不过30余点子，中间价则小幅下跌。交易员称，近日中资大行有持续结汇支撑汇价，体现央行维稳意图；而假期临近市场交 投意愿日渐清淡，今日成交量创一个月新低。

他们并指出，离岸人民币近日小升，一方面因美指有所回调，购汇盘旋即适可而止；另一方面年底资金成本较高，部分外资行止盈平仓，导致离岸市场自发性（美元）卖盘增多。因在岸汇价重回僵持模式，且两地价 差仍有600点子以上，这或引来部分套利交投。

“今年就这样了，你看美元/人民币不让波动了，那大家也赚不到钱，何必这么辛苦。”一股份行交易员 指出，“年底前，有一波之前做多美元/人民币的有止盈的需求，出来帮央妈站一下岗。”

另一中资行交易员指出，美联储加息后人民币波动也明显收窄，年度任务也差不多完成，交易员交投兴趣 普遍不高，倒量积极性亦有限，年底前估计人民币仍会在6.48元附近窄幅波动。

中国央行周三表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30； 同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。央行官网并指出，将进 一步引入合格境外主体。

交易员指出，明年外汇交易时间延长至23:30后，为应对突发事件并防止夜盘有人恶意操纵价格，一些中资大行将被安排晚盘值班。

全球汇市方面，美元、欧元和日圆周四波动不大，西方国家市场大多已休市迎接圣诞和年底假期，市场交 投淡静。但投资者仍预计明年美元有更大走强潜力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价、以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.4768 6.4778 0.02%

中间价 CNY=SAEC 6.4755 6.4731 -0.04%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 147.89亿美元 194亿美元

日内波动幅度(pips) 39 日高6.476 日低6.4799

今年以来升贬幅度 -4.21%

2005年汇改以来升贬幅度 27.79%

1年期美元/人民币掉期 +1,123

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.5387 6.5431

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.766 6.766

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。从明年1月4日开始，将增加7个时点 的参考汇率，计算方法相同。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)