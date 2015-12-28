人民币收跌逾百点刷新四年半低点 B股恐慌下挫激起购汇情绪

路透上海12月28日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周一随中间价大跌百余点刷新四年 半低点，离岸受此带动亦跌回6.55元关口。交易员称，午后中国B股出现断崖式下跌，市场 猜测与外管局个人外汇业务监测系统上线有关，恐慌情绪拖累人民币午后大跌，但央行并未 强势守住关键点位，年末收官点位再陷迷离，但中期看人民币仍存贬值压力，只是节奏仍将 在央行把控范围内。

交易员亦表示，午后汇市异动亦导致成交持续放大，今日成交量较上日大增近1.3倍。 离岸CNH受此影响亦大幅下跌，甚至有进一步扩大跌幅迹象，两地价差仍保持在640点子左右。

上海B股周一大挫近8%，并拖累沪综指收跌2.6%创一个月最大单日跌幅。有分析师提到，B股市场大跌，主要导火索是因国家外汇管理局拟于1月起上线个人外汇业务监测系统，强 化个人换汇的监管。这引起B股市场一些投资者的恐慌。

“B股大跌，午后人民币又跟着跌，中间可能会有这方面的考虑吧，”一中资行交易员 称，“央妈应该有动作的，央妈没有守6.48有点奇怪，这么下去6.5甚至6.52都有可能，央妈的心思还是别猜了。”

国家外汇管理局10月22日发布通知称，拟于2016年1月1日正式上线个人外汇业务监测系 统，并停掉此前的个人结售汇管理系统。对于市场人士猜测的今天B股大跌和人民币大跌跟 该系统上线有关，受访外汇交易人士认为是否存在联系还需要探讨，更多还是受情绪影响。

今日人民币对美元即期成交量达261.5亿美元，较上日产加1.3倍。交 易员指出，年末仍有如此大的购汇需求，和往年较大不同，一方面贬值让购汇需求难消，另 外结汇不断下降也让结汇方向的流动性持续降低，更加剧了购汇带来的贬值压力。

此外，最新公布的中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数下跌0.64%至100.87，而上周人民币兑美元略微升值0.08%，同时美元指数下跌0.73%；人民币兑美元和人民币汇 率指数走向不一致，中国货币网评论员文章称，指数是观察人民币汇率的新的视角。

对于明年人民币走向，交易员普遍认为，明年人民币还是偏贬值，当然央行仍会控制贬 值的节奏。

全球汇市方面，美元兑日圆周一小幅脱离两个月低点，而油价跌势重启，拖累澳元和加 元等相关货币下跌约0.33个百分点。上周五圣诞节假期后，澳洲和欧洲很多市场周一仍将休 市。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.488 6.4763 -0.18%

中间价 CNY=SAEC 6.475 6.4713 -0.06%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 261.54亿美元 116亿美元

日内波动幅度(pips) 119 日高6.476 日低6.488

1

今年以来升贬幅度 -4.38%

2005年汇改以来升贬幅度 27.57%

1年期美元/人民币掉期 +1,120

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.5531 6.539

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.7665 6.767

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4869。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。(完)