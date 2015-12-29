人民币小幅收升 客盘恐慌购汇遭遇央行强势维稳

路透北京12月29日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二小幅收升，中间价低开百余点 创四年半新低。交易员称，今早中间价表现激起客盘恐慌购汇，盘初汇价一度下探四年半新 低，而央行维稳后汇价由跌转升，成交续放量。客盘购汇需求仍旺盛，且预期一致，央行料 仍允许人民币有序贬值。

交易员并表示，年底临近央行仍允许人民币贬值，也可能是缓解明年下行压力做的提前 释放，短期市场走势仍由央行主导。离岸CNH续跌，与在岸走向不同拉大两地价差 至近900点子。尽管套利空间扩大，但实际套利盘有限。

“早上开盘都恐慌了，有offer（卖出）就点，还好有央妈压住，但现在大家预期太一 致了，央妈又没有很好的分化预期，看样子（美元）还得涨。”一中资行交易员称。

“套利的空间是很大，而且持续了这么久，说明不是那么容易套利的。如果有很多套利 盘，（套利）空间会缩小的。”一外资行交易员称，“年底了没什么特别的，基本都收官了 ，短期的走势要看央行的意思。”

中国国家外汇管理局周一晚间紧急澄清，将于明年起正式上线的个人外汇业务监测系统 ，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。昨日中国B股大跌，市场猜测跟此有关，恐慌情绪亦导致人民币午后大跌，创下四年半新低 。

中国财新网周二报导，有关组织部门上日已任命央行副行长潘功胜兼任外管局局长，原 外管局局长易纲不再担任此职，目前仍为央行副行长兼中财办副主任。

全球汇市方面，日圆兑美元周二获得支撑走高，因市场风险偏好走疲有利于避险货币日 圆，而加元兑美元在11年低点附近挣扎，因原油价格恢复跌势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.4852 6.488 0.04%

中间价 CNY=SAEC 6.4864 6.475 -0.18%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 253.9亿美元 261.54亿美

元

日内波动幅度(pips) 108 日高6.484 日低6.4948

今年以来升贬幅度 -4.34%

2005年汇改以来升贬幅度 27.62%

1年期美元/人民币掉期 +1,108

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.5734 6.5591

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.8085 6.7885

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4874。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。(完)