人民币收盘续创四年半新低 央行窗口指导增套利难度

路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期周三收盘与中间价续创四年半新低。交易员称，强烈贬值预期推升客盘购汇欲望，人民币跌破6.49元关口，但在央行强力维稳下在岸仅小跌；明日为今年最后一个交易日，料6.50元支撑较强，但新年伊始贬值趋势将延续。

他们并表示，由于离岸CNH缺乏央行维稳，波动明显大于在岸，盘中并一度触及6.61的五年多低点，两地价差亦扩至逾1,000点子的近三个半月最大水平。由于央行已窗口指导，暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务，未来套利成本和难度料续增。

“贬值预期太强烈了，...大家觉得现在不买万一明年央行跑了，大概也就没什么好（购汇）机会了。”一中资行交易员称，“大家猜测今年有政治目标，不会超底线；明年可能有新的额度，贬值可能比较厉害。”

三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。

另一中资行交易员称，离岸的疯狂应该跟今日上述继续限制套利的消息有关，但在岸表现足见央行坚决态度，只是客盘购汇仍旺盛，至少短期内仍难现转势迹象。

离岸人民币即期CNH今日剧烈震荡，盘中汇价一度跌至6.61元关口，创2011年9月23日以来新低，三天最大跌幅逾700个点子；但在岸收盘后，离岸却现急速反弹，目前报在6.57附近。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三持稳，此前美债收益率(殖利率)上升；加元和澳元回吐涨幅，因原油价格反弹势头减弱。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.4902 6.4852 -0.08%

中间价 CNY=SAEC 6.4895 6.4864 -0.05%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 210.19亿美元 254亿美元

日内波动幅度(pips) 54 日高6.4884 日低6.4938

今年以来升贬幅度 -4.41%

2005年汇改以来升贬幅度 27.52%

1年期美元/人民币掉期 +1,150

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.5730 6.5745

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.8155 6.805

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4902。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)