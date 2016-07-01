人民币震荡收贬至逾五年半新低 交投静淡午后机构倒量增加

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期周五较上日收盘价震荡收贬，并创逾五年半收盘新低；中间价下挫，CEFTS指数再创新低。交易员称，隔夜英镑下跌致隔夜美指小升，拉低人民币中间价；而月初和周五因素叠加致使成交缩量，但午后机构倒量增加。
他们并指出，月初客盘购汇量不大，也未见大量结汇，市场整体交投静淡，金融机构的投机力量较多；近期人民币虽然暂时趋稳，但下半年仍有贬值压力。
“今天机构的交投意愿不是很强，经历了昨天的大波动都伤掉了。”一股份行交易员称，“没什么行情，下午机构就开始倒量了。”
亦有股份行交易员称，上半年人民币已经稳很久了，下半年风险可能比较大，英国可能还有降息，后续还有风险的发酵。
今日公布的中国官方和财新PMI数据对汇市并无明显影响。中国6月官方制造业PMI降至50.0，非制造业PMI小幅回升；财新6月中国制造业PMI连续三个月下滑至48.6。而三个PMI中就业分项齐齐下降，表明正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境。
中国央行副行长张涛周五称，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境,利率市场化和人民币汇率形成机制进一步完善提高了应对冲击的能力。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。
中国外汇交易中心周五称，其计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币汇率指数为95.02，较上月末贬值2.19%。
全球汇市方面，日圆兑美元、欧元和英镑周五大幅攀升，因路透一则有关欧洲央行(ECB)目前未考虑放松购债比例规则的报导以及政治不确定性激发了对于避险资产的需求。
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.6582 6.6433 -0.22%
中间价CNY=SAEC 6.6496 6.6312 -0.28%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 170.59亿美元 229.41亿美元
日内波动幅度(pips) 110 日低6.6594 日高6.6484
今年以来升贬幅度 -2.47%
2005年汇改以来升贬幅度 24.31%
一年期美元/人民币掉期 680
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.6708 6.67
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.82 6.8175
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6581；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
（发稿 孙琦子；审校 乔艳红）
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