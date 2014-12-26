9月末外债余额较上季减少1.37% 短期外债风险基本可控--外管局

路透北京12月26日 - 中国外管局周五公布数据显示，9月末中国外债余额为8,948.35亿美元，较6月末余额9,072.35亿美元减少1.37%。外管局并表示，短期外债风险基本可控。

外管局网站公布的新闻稿并称，其中，登记外债余额为等值5,613.35亿美元，企业间贸易信贷余额为等值3,335亿美元，分别较半年末时减少177亿美元和增加53亿美元。

从期限结构上看，中长期外债余额为等值1,858.8亿美元，短期外债余额为等值7,089.55亿美元，分别较半年末时减少54.92亿美元和69.08亿美元。

9月末时，与贸易有关的信贷占短期外债余额的65.57%。“这部分外债具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与我国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。”新闻稿称。

2014年前三季度，中国新借入中长期外债等值391.31亿美元，偿还中长期外债本金等值253.38亿美元，支付利息等值25.71亿美元。中长期外债项下净流入资金等值112.22亿美元。

从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占81.35%，日圆债务占4.46%，欧元债务占4.46%，特别提款权和港币等其他外币债务合计占比9.73%。

从债务人类型看，登记外债余额中，中资金融机构债务余额为2,906.4亿美元，占50.19%；外商投资企业债务余额为1,745.25亿美元，占30.14%；外资金融机构债务余额为718.56亿美元；国务院部委债务（不含外国政府贷款）余额为343.70亿美元，占5.94%；中资企业债务余额为470亿元人民币，占1.32%。（完）

欲浏览详情请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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