人民币微幅收贬至逾一周低位 但大行结汇令贬值预期难释放

路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期周四随中间价微幅收贬至逾一周低位，受隔夜美联储决议提振美元指数.DXY走强拖累。交易员称，美联储升息预期施压人民币汇率，但迫于大行结汇支撑，人民币贬值预期在即期价格上无法体现。

在岸CNY稳而不动，也令其与离岸CNH的汇差再度阔至约百点，吸引银行间市场与企业进行套利交易。交易员表示，目前如果不是境内外对做，在岸CNY如此窄幅波动下基本没什么做头。

"没得玩了，反正就盯着看，能换点美元换点美元放着，（人民币）应该是会贬值的。短期内应该不会动，但是一旦放开，这跑起来应该不是一般的快。"一中资行交易员说。

他并指出，多数新兴亚洲货币今日下滑而国际美元独强，且近一个月大宗商品价格挫跌，中国经济数据欠佳叠加进一步降息预期等诸多因素皆指向人民币贬值，但迫于境内美元需求一直被打压，人民币即期波动率何

时放开只能看决策层指示。

对于人民币打破目前横盘局面的可能时点，交易员们多认为至少应等到国际货币基金组织（IMF）关于人民币纳入特别提款权（SDR）的讨论结束之后；若在这之前突然放开人民币交易区间，将令央行维稳汇率前功尽弃，目前来看这发生的概率较低。

IMF总裁拉加德日前表示，中国近期的资本市场波动不会影响IMF正在进行的是否将人民币纳入特别提款权货币篮子的评估。中国正在推进关键的金融市场改革，改革的决心将有助于人民币加入SDR货币篮子。

全球汇市方面，美元周四升至本周迄今最高水准，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)朝着今年晚些时候加息的方向又迈进了一小步，市场再度认为一旦美联储加息，美元将再次飙升。

多家机构今日发布研报称美联储9月加息可能性较低，概率多落于30%~40%，而12月加息机率则达70%。光大证券宏观组认为，美联储7月货币会议较其此前预期略偏鸽派，但是加息事实日益临近，市场“预期差”的持续存在意味着美元的上涨不会就此结束。关注今晚美国Q2实际GDP数据，若该数据好于预期（市场一致预期2.5%），则会进一步提振美元走强。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2096 6.2091 -0.01%

中间价 6.1165 6.115 -0.02%

成交额 163.68亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.52%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 7 6.2093 6.21

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.29%

1年期美元/人民币掉期升水 1,540

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.219 6.2169

一年期NDF 6.2745 6.273

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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