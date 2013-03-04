人民币收跌 各方观望气氛浓重

* 人民币收跌

* 观望气氛浓重，成交区间较窄

* 短期内净结汇格局难变

路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌。隔夜美元指数大涨，人民币中间价也小幅回软。两会(人大和政协会议)于周日拉开帷幕，市场观望气氛浓重，成交区间较窄，不过净结汇格局仍未改变。

交易人士称，虽然对两会在汇改方面有所期待，不过受维稳政策引导，加之各种政策出台还不透明，大家多选择谨慎观望。

上海一外资银行交易员表示，今天还未看到较大的客盘flow，月初时企业的客盘flow通常不多。此外，受上周末短期外债额度增加消息影响，大家也多选择谨慎观望。

为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市场影响有限。

上海另一外资银行交易员称，从外管局最新公布的1月代客结售汇数据看，结汇较重的情形可能还会延续一段时间，企业从价格和实需角度分析，加上人民币升值预期，可能还会选择继续结汇。

中国外管局最新公布的银行代客结售汇顺差规模远超预期至926亿美元，处于纪录最高水平，这意味着尚未公布的1月外汇占款或将接近历史最高水平，体现为国际收支平衡表上的短期资本大量流入。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2251 6.2237 -0.02%

中间价 6.2822 6.2798 -0.04%

日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 54 6.2244 6.2298

2013年来即期升贬值幅度 0.08%

1年期美元/人民币掉期升水 1,172

离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日

7:20

1年期NDF 6.3261/98 6.3165

CNH即期 6.2238/57 6.2205

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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