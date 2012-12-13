人民币大幅收升 大行购汇盘未现

* 人民币大幅收升,净结汇主导

* 全天未见大行大举购汇拉升美元价格

* 购汇仍在观望,市场预期未见扭转

* 交易员预计央行干预身影或会再现

* 银行牌价与即期价差已经弥合

路透北京12月13日电---人民币兑美元即期周四大幅收升,中资大行未如此前两日持续购汇拉升美元价格,客盘净结汇遂对人民币形成支撑,但盘间并未触及波幅上限.交易员预计短期内央行或会再现干预身影,以利于市场预期和价格趋于稳定.

上海一股份行交易员认为,如果央行的入市干预迹象持续时间不足一周,就难以在市场上形成符合其意图的价位.根据本周以来的市况,该交易员猜测,央行似乎有意将汇价限制在6.2350-6.2550元区间.

"我觉得之后(人民币)再涨停的可能性不大,央行的(干预)政策这次应该不会只持续一小段时间.现在企业购汇还在观望,市场还是以结汇为主,预期还没有扭转.如果政策持续不到一周,那基本上是毫无意义."该交易员说.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2329 6.2280 6.2502 6.2887 6.2883 6.2518

多位交易员称,全天没有感到大行购汇拉价,但本周来市场交易相对此前陷入涨停僵局逾月的情况已有改善,价格延续性也有改善;今天结售汇量均有减少,净结汇压力下汇价正常波动而未再触及涨停,也说明市场在谨慎中逐步恢复活力.

"前两天价格波动比较大,大家都变得有点神经质了,"上海一股份行交易员称,"今天大行没买,也不知道后面还有什么情况,都不太敢报价,bid(买)和offer(卖)点差比较大."

银行为客户提供的美元结售汇价格--外汇牌价已经回升,周四即期交易时段内,中国银行(3988.HK)(601988.SS)美元现汇买入牌价在6.2245-6.2360元区间波动,已与即期波动区间衔接.这显示本周人民币即期涨停打开后,银行无需再到1D(T+3)远汇市场寻求平盘,即期与牌价的缺口已经弥合.

东京汇市美元周四处于守势,此前美国联邦储备委员会(FED,美联储)公布了一项新的购债刺激计划.由于市场预计日本央行将进一步放宽政策,日圆/美元走软至八个半月低位.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3085/45 6.3105

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2210/20 6.2235

境内美元人民币一年期掉期升水报1,059点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3388元.

中国境内美元/人民币外汇掉期曲线周四较前日整体上移,这显示在前两日全线下移、长端暴跌的恐慌情绪过后,市场正逐步恢复秩序,一些美元多头在价格低廉时趁机建仓,重新寻找供需价格.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯/林高丽

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