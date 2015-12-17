分析：中国外汇占款减少降准仍可期 宽松步伐难被美国加息阻碍

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海12月17日（作者 李宏薇） - 中国央行公开市场本周平淡操作，仅以小规模净投放迎接美联储(FED)近10年来的首次升息。不过外汇占款下降，以及持续的人民币贬值预期，都令市场预计最早在年底前，就将再迎来一次降准，以对冲流动性缺失。

业内人士表示，在目前形势下，即使美国明年继续加息，也不会阻挡中国货币政策宽松的脚步。除降准外，降息也有望再出现，当然后者的次数和幅度，要看自身经济增长势头和通胀情况而定。

央行公开市场今日进行了300亿元人民币的七天期逆回购操作，加上周二进行的100亿元，本周公开市场净投放100亿。利率方面，两次操作均持平在2.25%。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，外汇占款下降和人民币贬值压力，令继续降准预期十分强劲。鉴于中国现有经济形势，进一步的降息也依旧可见。

“降息还会有，次数和幅度要取决于明年的通胀形势。如果需要，不止会降一次。”他称。

中国央行研究局最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料放缓至6.9%和6.8%，CPI料分别增长1.5%和1.7%。其基本判断是，明年经济增长将在合理区间内保持基本稳定，但亦面临制造业投资增速放缓、银行放贷谨慎，以及国内外金融领域不确定性等压力。

不过上海一基金公司分析师指出，应对资金流出而为之的降准，只算一种对冲，还难界定为严格意义上的宽松。至于基准利率，即使再降空间但料幅度也有限，预计会以维持比较长时间的低利率水平为主。

上周央行共进行了300亿元七天期逆回购，当周公开市场净回笼500亿元。据统计，公开市场本周共有300亿元逆回购到期，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。另外，如果考虑到同时还有共计800亿元的国库现金定期存款到期，本周实际应为净回笼。

在11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅后，当月金融机构外汇占款亦减少2,213亿元，继上月小幅增长后再度转负。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/1P8fPxp

**FED升息向左，中国宽松向右**

在美联储开启加息进程后，业内人士对中国货币政策后续走向看法，仍以宽松居多。只是包括降息次数等预期，还要等中央经济工作会议定调，以及明年通胀等指标情况而调整。

至于经济结构调整中的过剩产能出清，以及企业信用风险不断增加和释放等问题，会在多大程度上影响货币政策宽松力度，则见仁见智。

美国联邦储备委员会周三实施近10年来首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮指出，经济结构调整可以有，但料会比较平缓。过剩产能如果“真强力出清，一定会触发债务危机，后果不能接受。”

他强调说，出于达到一定经济增长速度的基本要求，包括降准、降息在内的宽松措施有必要继续出台。

日前中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉接受路透专访时表示，近期用电量、货运量等一系列交易性指标的快速下行，意味着中国过剩产能的出清速度正在加快，这将有助于货币环境的宽松并保持利率在较低水平。

在近期企业债务违约频现后，李刘阳认为，去产能等会继续提升未来信用风险溢价，从而导致企业实际融资利率上行。因此不排除会通过下调无风险利率等手段对冲。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前11个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.75%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） 200

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净投放 100 (完)