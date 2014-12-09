人民币收创四个半月新低 短期6.20元料成重要支撑位

路透北京12月9日 - 中国人民币兑美元周二收创四个半月新低，与中间价续创九个月高位形成背离。交易员称，继昨日跌破6.16元关键技术位后，今日看空人民币情绪加速宣泄，盘中一度重挫逾三百点子跌破6.20元整数关口；午盘中资大行结汇令跌幅收窄。短期6.20料成即期汇价重要支撑位。

他们并指出，短期市场贬值偏好较强。客盘与自营盘购汇近期均有所增加，且自昨日人民币汇价跌破6.16后，亦有美元空头平仓止损。

广发银行金融市场部交易主管黄毅表示，如果目前美元供不应求的情况持续，则人民币还将维持弱势。短期人民币有可能重回6.20一线，但进一步贬值的空间应该不会太大。

“这两天恐慌的心理比较多。市场主要是这周跌的，上周五是因为美元指数又创出（2009年3月以来）新高，市场情绪就会非常偏向做多美元。”他称。

他并表示，人民币重现上半年那波贬值趋势的可能性偏小，因目前中间价较之年初仍处于相对高位，且贸易顺差依然高企。

另一外资行交易主管表示，日内走势主要受市场供求关系影响。最近美元多头逼空，加之市场流动性较差，导致短暂的购汇盘趋强极易造成市场不平衡。而企业结汇意愿有所下降，因前期结汇较多，市场等待更好的汇价结汇。此外，近期其他新兴市场货币走跌对人民币弱势亦有影响。

“（央行）通过中间价的锚来稳定市场的预期，只要在中间价上下一定的幅度，都可以接受。毕竟上下一动也就1%-2%的幅度，跟其他的货币对相比还是相当稳定的一个区间，没有必要特别紧张。只要中间价不动，它也不可能一下贬值5%这样的幅度。”他称。

全球汇市方面，日圆周二小幅上扬，因油价下跌打压风险胃纳，并促使投资人缩减日圆空仓。

韩元引领新兴亚币涨幅，因日圆兑美元反弹越过120关口，引发投资者对该地区货币进行空头回补。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1855 6.1727 -0.21% 中间价 6.1231 6.1282 0.08% 成交额 239亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.36% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 369 6.1695 6.2064 2014年来即期升贬值幅度 -2.13% 1年期美元/人民币掉期升水 1670

离岸人民币市场,北京时间17:00 今日 上日 1年期NDF 6.3155/95 6.296 CNH即期 6.1937/57 6.1721

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 吴云凌/张喜良)

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