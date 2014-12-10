人民币宽幅震荡后收升 通胀逊预期未有明显影响

路透北京12月10日 - 中国人民币兑美元周三宽幅震荡后收升，中间价连续第四日走强并续创逾九个月高位。交易员称，盘初习惯性购汇力量与通胀数据逊于预期一度压低汇价；但随后市场结汇力量持续增强，最终逆转汇市弱势。

他们并称，继昨日收盘跌破6.18元技术关口后，虽有部分习惯性购汇盘，但市场结汇力量明显增强，看空人民币的情绪缓解，多空胶着并实现转换，带动日内即期汇价宽幅震荡逾三百点。

“早盘有人买（美元），6.2上不去又原路返回来。最近波动比较大。”一股份行交易员称，短期人民币可能还会维持宽幅震荡的格局，后市走弱动能犹存，亦有可能再度突破6.20元。

另一家股份行交易员指出，不排除有海外做空人民币的热钱流入，不过企业预期转化迅速，市场上多空力量逆转较快，说明对后市走向有分歧。

他并称，中间价连续第四日走升，并续创逾九个月新高，显示央行有意不让人民币汇率过度贬值。

对于今日新出炉的中国通胀数据，交易员指出，对今天交易的直接影响并不明显，但逊于预期的数据一定程度加重看空人民币的情绪。

中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。

全球汇市方面，美元周三维持疲态，因多头仓位大幅削减。随着年底临近，投资者寻找理由了结获利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1768 6.1855 0.14%

中间价 6.1195 6.1231 0.06%

成交额 159亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 316 6.1670 6.1986

2014年来即期升贬值幅度 -1.99%

1年期美元/人民币掉期升水 1655

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.3060/10 6.3145

CNH即期 6.1820/50 6.1866

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽/黄凯)

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