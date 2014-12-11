人民币高开低收无视强势中间价

路透北京12月11日 - 中国人民币兑美元周四高开低收，中间价连续第五日走升并创逾九个半月新高。交易员称，午盘美元价格受大额购汇推动上涨，流动性偏差使得波动较大。

尽管推动中间价连续第五日上行的主要动因是隔夜国际美元指数回调，不过中间价创自今年2月20日以来的新高，亦显示央行有意扼住人民币即期大幅贬值的势头。但购汇需求仍在下午偏强，打破此前相对淡静的市况。

“午盘后有大额购汇。这两天波动好大，流动性是差一点，一买价格就跑了，所以把波动区间放大了。”一外资行交易员并说。

另一外资行交易员说，年末时客户付汇需求较大，本来就是购汇偏强的季节；加之这时大家的头寸相对也比较小，流动性差，价格容易受止损盘影响产生大幅波动，因此今天午盘走跌也在情理之中。

今天即期全天波动区间达229个点子，相对于中间价贬值方向的日内最大波幅达到1.2%。

不过交易员也表示，近期客盘变化很快，市场比较谨慎，目前还很难判断方向，但贬值空间应不会太大，后期主要关注境外美元指数以及CNH的走势。近两天市场流动性较差，即期价格大幅震荡，报价区域非常宽阔，也反映出市场对后市方向的纠结。

全球汇市方面，美元兑日圆周四小涨，自过去三个交易日下挫近3%后暂作歇息，此前市场在年底前出脱过高的仓位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1886 6.1768 -0.19%

中间价 6.1153 6.1195 0.07%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.23% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 229 6.1678 6.1907

2014年来即期升贬值幅度 -2.18%

1年期美元/人民币掉期升水 1655

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.3085/15 6.3005

CNH即期 6.1932/52 6.179

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/倪蔚丹/李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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