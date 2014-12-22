人民币随中间价小幅收贬 宽幅波动后再创近半年新低

路透北京12月22日 - 中国人民币兑美元周一小幅收贬，创6月底以来新低。强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。日内油盘购汇和大行结汇交替表现，令波幅较阔；短期6.23元料继续提供支撑。

交易员称，此前6.23元位置有较多结汇盘涌现，在今日油盘购汇较多的情况下，价格也未轻易突破该支撑位。短期人民币汇率料在6.20-6.23元区间震荡。

“从6.1到6.2是贬值的，但还没有形成长期的贬值趋势；可是升值好像也升不动。”一股份行交易员表示，此前很多交易员认为人民币年底或会升至年初位置，而明年年初贬值是大概率事件，但目前看来这一波贬值已提前到来。

他并指出，尽管上周五美元指数.DXY触及逾八年半最高位，但美债长端收益率却在下降，美联储升息预期并没有令美债收益率大幅上扬。在通缩风险弥漫全球的当下，如果美国PCE（个人消费支出）一直持续在1.6%以下，美联储料不会太快加息，人民币贬值的压力反而有限。

中国人民银行副行长易纲表示，从经济基本面看，完全有理由相信，人民币汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。一方面，中国货物贸易顺差与服务贸易逆差相抵，经常贸易项下总体的顺差占GDP将会是较小的比重；另一方面，在资本项下，中国资本市场对全世界从长期看仍具有吸引力。

全球汇市，欧元周一亚洲盘初试探两年新低，本周伊始便表现疲弱，兑美元延续多月以来的无力走势，许多交易员认为这种格局在新的一年中将会保持不变。本周因适逢假期，交易时间将缩短。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2216 6.2202 -0.02%

中间价 6.1220 6.1205 -0.02%

成交额 139亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.73% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 166 6.2114 6.2280

2014年来即期升贬值幅度 -2.70%

1年期美元/人民币掉期升水 1685

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:41

1年期NDF 6.3575/35 6.3605

CNH即期 6.2178/98 6.224

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；; 审校 杨淑祯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。