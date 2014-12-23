人民币连续第五天收低 假期因素致购汇盘趋强

路透北京12月23日 - 中国人民币兑美元周二连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜；但市场人士反映，随着人民币汇价接近年内低位，客盘结汇量亦较之前有所增加。

“（美元）买盘还是比较多，可能也有假期的因素，购汇会稍微提前一点，所以量可能会比平时稍多一点点。”一股份行交易主管称。

他并指出，本月以来人民币市场价与中间价偏离幅度日渐扩大，主要原因是央行没有进行明显的干预，加之美元指数.DXY处于高位，市场购汇需求和心理预期均推动人民币朝贬值一侧波动；未来市场价与中间价的偏离料成为常态。

全球汇市，美元兑日圆周四触及两周新高，但难以再进一步。由于日本逢假期，今日交投淡静。

以下为今日在岸市场人民币兑美元<收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2260 6.2216 -0.07%

中间价 6.1230 6.1220 -0.02%

成交额 192亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.71% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 90 6.2190 6.2280

2014年来即期升贬值幅度 -2.76%

1年期美元/人民币掉期升水 1675

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:41

1年期NDF 6.3565/15 6.353

CNH即期 6.2239/59 6.2178

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)

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