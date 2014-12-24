人民币收升终结五连跌 日内触及半年新低后反弹

路透北京12月24日 - 中国人民币兑美元即期汇价周三在盘间触及半年新低后反弹收升，结束连续五天连跌的势头。这与中间价反向，亦和国际市场强势美元形成对比。不过交易员称今日反弹结汇力量多来自市场，没有明显的干预痕迹。

午盘时人民币开始振荡走升，交易员反映看远期结汇明显增多，平盘需求为即期市场带来结汇。价格反弹也触发部分美元多头止损，扩大人民币升幅。不过远期卖压可能有限，年底前购汇需求仍然存在，即期可能继续在近日波动区间弱势盘整。

“整个远期曲线都比较高，像一年远期最近到6.39、6.4。现在市场多数都预测明年即期在6.0~6.3，所以觉得远期差不多到位了，结汇就多一些。”一股份行交易员说。

不过他也指出，远期结汇需求释放后价格优势随之消失，结汇是否会在年内余下时间继续出现还有待观察。

交易员并认为，隔夜美元指数.DXY触及近九年高点，令今日人民币中间价连五日回调并创逾两周低位，短期强势美元叠加季节性因素均推动客盘购汇，市场看空人民币的情绪仍未释放完毕。

“年底有一些购汇，而且感觉油企的购汇最近一直都不少，因为原油价格毕竟还是比较低，所以囤油的美金购汇需求一直都有。”一股份行交易员表示，短期市场看空人民币的情绪仍较浓。在双向波动市场中，人民币贬值也在情理之中。

全球汇市，美元指数周三在近九年高位附近徘徊。之前公布的数据显示，美国第三季经济以11年来最快速度成长，促使市场将美国加息的预期时间提前。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2163 6.2260 0.16%

中间价 6.1247 6.1230 -0.03%

成交额 143亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.76% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 171 6.2154 6.2325

2014年来即期升贬值幅度 -2.61%

1年期美元/人民币掉期升水< 1620

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:06

1年期NDF 6.3560/10 6.354

CNH即期 6.2228/48 6.2307

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)

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