人民币收扬创一周新高 圣诞假期流动性欠佳加剧波动

路透北京12月25日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘劲扬至逾一周新高。因隔夜美元指数.DXY在触及近九年高点后回落，带动今日人民币中间价终结连五日回调后小幅走升，加上延续昨日尾盘的客盘结汇力量犹在，带动即期走强。

交易员称，由于圣诞假期，人民币离岸市场成交稀少，受此影响，在岸人民币市场亦流动性不佳，方向很不明朗，市场波动加剧，少量的客盘结汇即带动早盘最大急升233个点子。

“（早盘走升）应该是客盘推动，昨天就有巨额结汇，各种砸，...国内其实也不算活跃，最近都是客盘推动，没什么方向，也没什么大的趋势。”一外资行交易员指出。

人民币所创日高达6.1886元，较开盘价6.2185元涨幅高达301个点子，为12月17日以来最高水平。不过下午市场恢复平静，最终市场振荡回落后收于6.20元下方。

一国有大行交易员亦指出。现在人民币汇率短期没有明确的方向，双边走的可能性都存在，主要还是看美元指数的走向，但短期内美元指数仍有回调需要。

而中长期看，人民币汇率亦有走强基础。中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，跨境资本流动的双向波动将更为频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。明年人民币将继续维持对美元、欧元、日元等主要国际货币的正利差。

全球汇市，日圆周四上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高点不远，主要经济体货币政策前景的差异支撑美元触及高点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1976 6.2163 0.30%

中间价 6.1213 6.1247 0.06%

成交额 111亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.59% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 301 6.1886 6.2187

2014年来即期升贬值幅度 -2.32%

1年期美元/人民币掉期升水< 1660

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.3500/50 6.356

CNH即期 6.2061/99 6.2238

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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