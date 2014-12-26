人民币逆中间价收低 月底购汇较强令反转走势难现

路透北京12月26日 - 中国人民币兑美元即期周五收低，回吐上日大部分涨幅，与续升至逾一周高位的中间价逆向。交易员称，临近月底中资大行发力购汇，此前两日的人民币急升并不意味着其走势将出现反转。

他们表示，此前人民币劲扬，除圣诞假期境外CNH市场闭市等流动性因素影响外，可能亦包含近日赴港融资企业的结汇需求；当结汇盘消退，月末购汇因素令购汇盘再度占据优势。后市人民币料将重拾双向震荡格局，估计富有弹性的汇价亦是监管层所乐见。

“几家大行一直在买（美元），可能是有资本项目下的购汇或油盘。”一股份行交易员表示。

本周人民币汇率延续上周大幅波动行情，周内触及半年新低的6.2325后反弹。周四即期收盘劲扬0.3%后，今天复贬值0.26%，全周则累计小幅升值0.12%。

全球汇市，美元兑日圆周五小幅走高，连跌两日之后出现少量低接买盘，圣诞节假日过后一些市场交投慢慢转旺。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2129 6.1976 -0.25%

中间价 6.1186 6.1213 0.04%

成交额 128亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.65% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 224 6.1972 6.2196

2014年来即期升贬值幅度 -2.56%

1年期美元/人民币掉期升水< 1670

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.3490/40 6.351

CNH即期 6.2143/63 6.206

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)

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