人民币续收低 岁末交投清淡流动性欠佳

12月29日 - 路透北京12月29日 - 中国人民币兑美元即期周一续收低，跟随中间价小幅回调的走势。近日美元指数.DXY高位盘整，人民币汇价亦随之宽幅震荡，尚无明确的趋势性方向。岁末交投相对清淡，市场供求略偏向购汇。

交易员称，在年底流动性欠佳情况下，人民币即期汇价一度快速下跌；但客盘成交量已有所下降，银行自营盘积极性亦不高，估计短期仍将维持这样的态势。

“感觉年底的大额购汇已经结束了，...都到年底最后几天了，市场没什么交易热情。”一外资行交易员表示。

另一股份行交易员亦反映，境内企业一般会提前安排资金需求，不会留到年末最后几天；而国外仍在圣诞新年假期，境外人民币市场的交投亦比较清淡。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，预计2015年出口将增长7%左右，进口将增长5%左右，人民币汇率进入有升有贬的动态走势。

全球汇市，欧元小幅远离两年多低位，但仍如坐针毡，因投资者等待今日稍晚的希腊关键投票结果，同时美元在2014年最后一周的第一天持稳。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2218 6.2129 -0.14%

中间价 6.1205 6.1186 -0.03%

成交额 159亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.78% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 176 6.2117 6.2293

2014年来即期升贬值幅度 -2.70%

1年期美元/人民币掉期升水 1668

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.3605/55 6.349

CNH即期 6.2333/53 6.2156

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽/黄凯)

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