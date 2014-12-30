人民币创逾九个月最大单日涨幅

路透北京12月30日 - 中国人民币兑美元即期周二逆转收升0.32%，创今年3月24日以来最大单日涨幅，日内一度触及逾六个月新低。交易人士称日内外管局公布结售汇新规后，银行忙于抛出手中的美元多头，使人民币大幅上涨。

新的银行结售汇业务细则取消综合头寸与存贷比挂钩，市场预计下周一会有较多目前被迫持有的美元头寸抛出，因此提前沽出部分主动持有的头寸。

“新年回来第一个交易日肯定抛头寸的比较多嘛，那手头也没有留美元长头寸的必要。再说离新年就两个交易日了，大家都想轻装上阵，保留头寸过年的愿望比较低。”一外资行交易员说。

该交易员总结说，当前大家都尽量减少持有隔夜美元多头，客盘方面也“有什么客盘就扔”，尽量降低持有成本和风险。加上央行引导的因素，估计今年收盘会在6.20元下方。

为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，中国外汇管理局最新发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。

中间价连续第二日走低，因隔夜美元指数.DXY上探29个月高位。

交易员称，根据新公布的银行结售汇业务细则，银行只需令当周平均美元空头头寸符合外管局规定下限即可，操作空间的加大或提高人民币汇率的中长期波动，同时美元空头亦不容易被逼空。

另一外资行交易主管表示，原先当贷存比超过规定时，银行需以一定比例买入美元；取消挂钩外汇贷存比后，对某一个交易日而言，银行可以更多地卖出美元，预计明年新规实施后，银行还要再计算各自头寸，以确定是否需要卖出此前被动持有的美元长头寸。

他并表示，短期人民币贬值空间相对有限。因目前中间价变动不大，且近期中国贸易顺差依然高企，在月初公布进出口数据时中间价一般会升值，这将进一步释放即期汇率的贬值压力。

全球汇市，欧元兑美元周二跌至29个月低位，因希腊宣布提前选举，让该国陷入了新的政治动荡。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2020 6.2218 0.32%

中间价 6.1224 6.1205 -0.03%

成交额 153亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.86% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 422 6.1940 6.2362

2014年来即期升贬值幅度 -2.39%

1年期美元/人民币掉期升水< 1630

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.3495/45 6.3605

CNH即期 6.2166/86 6.2342

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 黄凯)

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