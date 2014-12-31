取消境外募集资金调回结汇审批 进一步便利市场操作--外管局

路透北京12月31日 - 为规范和完善境内企业境外上市外汇管理，便利市场操作，中国国家外汇管理局最新发布管理办法，取消境外募集资金调回结汇审批，简化登记和数据报送。这是外管局贯彻落实简政放权的又一新举措。

周三刊登在外管局的网站的新闻稿称，新规自发布之日起实施。主要内容包括境外上市企业凭业务登记凭证可在银行直接办理结汇；允许境内公司回购、境内股东增持等汇出资金后剩余款项汇回、自由结汇及划转。

整合外汇账户，境内公司、境内股东根据需要分别开立相应账户，集中办理相关资金汇兑及划转。

“...简政放权、简化管理，进一步便利境内企业境外上市外汇业务操作。”新闻稿称。

为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，本周中国外汇管理局亦发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。外管局网站同时还废止了14条外汇管理法规。（完）

更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站：here

(发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)

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