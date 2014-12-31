人民币小幅收低 全年贬值2.42%为五年来首次年度下跌

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期在2014年的最后一日小幅收跌，令全年贬值幅度达2.42%创汇改以来最大，为2009年以来首现年度下跌。而今日中间价虽微升，但全年中间价为汇改来首次年度下跌。
数据显示，自从2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币即期基本上延续持续单边升值的态势，其中仅在2009年受金融危机的影响，人民币汇率即期出现年度下跌走势，但跌幅非常有限。
人民币兑美元即期收报6.204元，令2014年年度跌幅达到2.42%，上日收报6.202元。今日人民币兑美元中间价为6.119元，上日中间价为6.1224元，全年中间价贬值0.36%。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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