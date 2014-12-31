人民币今年贬2.4%告别四年升值路 明年料延续双向波动（更新版）

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路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，以全年贬值2.42%结束2014年交易，成为2009年之后首个下跌年份。交易员指出，相较于美元今年强势上涨逾一成，人民币表现已经相当靓丽，预计明年人民币仍维持双向波动走势。

香港离岸人民币2014年全年跌幅料逾2.5%，亦为2010年CNH交易以来的首现年度下跌，从最近两年来看，其跟在岸市场的联动日益明显，且该市场正越来越明显地体现国际资本对人民币的态度。

今日中间价虽微升，但全年中间价贬值0.36%，为汇改来首次年度下跌。交易员指出，2014年最后一个交易日成交非常清淡，价格波动区间不小，部分归功于流动性相当差。

“今天没什么交易，...年末了，大家都不做了啊，也没什么头寸了。”一外资行交易员指出。

她并指出，今年人民币的波幅其实不大，但双边波动以及市场的动荡程度一定是历年之最。

中国招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦指出，今年人民币表现最值得点评的地方就是实现了双向波动，改变了过去很多年单边升值的走势。

数据显示，自从2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币即期基本上延续持续单边升值的态势，其中仅在2009年受金融危机的影响，人民币汇率即期出现年度下跌走势，但跌幅非常有限。

美元兑其他主要货币在2014年全线上扬，美元兑一篮子主要货币指数.DXY2014年可望录得12%以上涨幅，创下近10年来最高年度涨幅，而且根据多数主要银行的看法，这仅是明年进一步上涨的序曲。

**明年人民币料延续双向波动**

2014年可谓人民币汇率的双向波动元年，交易员指出2015年亦将延续双向波动的格局，一方面明年美元升值以及美联储加息是大概率事件，加上资本外流以及人民币国际化等都令人民币面临贬值压力，但另一方面，中国经济仍维持相当高的增长速度，且有较大的贸易顺差，将支撑人民币升值。

交易员指出，明年人民币双边波动的压力都很大，即期市场应该仍是比较动荡的一年，不会太出乎意料，而CNH市场对在岸的影响将更为明显。

有交易员指出，虽然从数据上看，今年CNH和在岸市场的价差一度创历史新高，但实际上离岸和在岸市场的联动达到了前所未有的程度，且明年这样的趋势将会延续下去。

“从去年到今年，CNH越来越活跃，参与者越来越多，盘子也越来越大，今年CNH的波动很好的体现了国际市场巨额资金进出对CNH造成的影响，”交易员指出，因为整个CNH的容量比较小，巨额资金进出的时候就会造成流动性巨额波动，从而引发点差扩大。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2040 6.2020 -0.03%

中间价 6.1190 6.1224 0.06%

成交额 74亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.47% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 182 6.1908 6.2090

2014年来即期升贬值幅度 -2.42%

1年期美元/人民币掉期升水 1585

离岸人民币市场,北京时间18:02 今日 上日

1年期NDF 6.3375/25 6.3495

CNH即期 6.2267/74 6.2161

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽/黄凯)

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