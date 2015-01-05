人民币新年首日大跌 强势美元与套利盘助推购汇

路透北京1月5日 - 中国人民币兑美元即期在新年首个交易日大幅收跌，中间价贬至近一个月低位。因元旦假期国际美元触及近九年高位，人民币境内外价差较阔令即期开盘便大幅下挫逾百点。但交易员反映，在中间价的锚定作用下，目前人民币还未形成贬值趋势。

他们并称，今日购汇盘较为旺盛，可能还包括车企与油企购汇；但汇价贬至6.22以下即有中资大行不断结汇，且美元涨势势如破竹，今日人民币中间价低开幅度却不大，亦起到锚定作用。

“早上（美元）买上来是因为购汇还是确实多的，境内外点差毕竟很大，如果以上一个交易日6.2040位置看，和境外汇差近300个点，这肯定维持不住的，所以（美元）价格肯定是高开的。”一股份行交易员称，境内外价差较阔推动套利盘在境内购汇，同时中国PMI数据不佳可能推动资本外流。

另一股份行交易员表示，短期人民币走势可能受油盘购汇影响更大，在美元升值趋势已相当明显的背景下，如果人民币中间价贬势扩大进而动摇市场预期，人民币有可能会走出贬值趋势。

受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。

全球汇市，欧元周一跌破1.2美元，为2006年初以来首次。美元以全线上扬迎来新年开门红。多数银行预期美元今年走强。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2200 6.2040 -0.26%

中间价 6.1248 6.1190 -0.09%

成交额 154亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.63% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 116 6.2128 6.2244

2015年来即期升贬值幅度 -0.26%

1年期美元/人民币掉期升水 1684

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.3325/75 6.3345

CNH即期 6.2245/65 6.2274

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进/黄凯)

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