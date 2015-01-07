人民币收盘微升 流动性趋紧预期下企业提前结汇参与IPO

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京1月7日 - 中国人民币兑美元即期周三收盘微升，中间价则连三日回调并创一个月新低。交易员称，即期汇率相对波动不大，市场供求较为均衡。尽管隔夜国际美元走强，但人民币即期未跟随中间价回调，说明押注人民币升值者更胜一筹。
他们并指出，昨日汇价回补新年开局的跳空缺口，在技术面上对人民币有一定支撑；另外，企业结汇参与新股IPO(首次公开发行)申购亦有影响，流动性预期趋紧推动市场提前结汇以取得人民币。
“因为可能市场预期人民币会比较紧张，所以先把美元卖了再说，拿到人民币，这样先参与IPO。”一外资行交易员称。
新年伊始，中国A股IPO明显提速，下周合计将有22家新股申购。
外资行交易员表示，市场多空整体比较均衡，但交投热情还是不错的，短期方向并不明朗。不过央行目前应该还是以维稳政策为主，料本周即期汇率料将横盘整理等待方向，之后向升值端波动的概率更大些。
全球汇市，欧元兑美元周三再创九年低点，因投资者等待重要的欧元区通胀数据出炉，此数据应该会给欧洲央行(ECB)鸽派人士提供祭出大胆政策刺激的明确理由。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2125 6.2130 0.01%
中间价 6.1269 6.1256 -0.02%
成交额 147亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 135 6.2063 6.2198
2015年来即期升贬值幅度 -0.14%
1年期美元/人民币掉期升水 1620
离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日
1年期NDF 6.3175/25 6.3165
CNH即期 6.2136/56 6.2115
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/李文科；审校 张喜良/黄凯)
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