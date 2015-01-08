人民币随中间价小幅收低 尾盘因结汇盘缩窄跌幅

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京1月8日 - 中国人民币兑美元即期周四小幅下跌，跌幅较早盘明显缩窄，中间价连跌四日创逾一个月低位，且跌破6.13整数关口，受此影响，客盘购汇牵引即期汇率贬值，但受离岸市场走强影响，套利盘和客盘结汇令在岸人民币跌幅缩窄。
他们并称，最近消息面寡淡，国内无明显影响汇率波动的因素，仍需观察中间价走向的政策意味，若国际美元继续走强，中间价亦可能随之走弱，就可能为人民币即期带来新的贬值空间。
“现在主要以客盘为主，每个月的银行代客结售汇都是逆差，虽然越来越小，但只要是逆差，购汇多，市场还是会贬一点，再加上中间价也在慢慢贬，而且美元指数也在上，客盘也在购汇，贬一贬不很正常吗？”一中资大行交易员称。
交易员称，市场还关注明日美元非农就业数据，短期美元无明显动向的话，在岸人民币可能继续震荡寻找方向。
全球汇市，欧元周四扩大跌幅，接近九年低点，连续第六天下滑；投资者押注欧洲央行(ECB)更加接近于采取量化宽松(QE)来抵御通缩。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2145 6.2125 -0.03%
中间价 6.1302 6.1269 -0.05%
成交额 164亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.48% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 106 6.2104 6.2210
2015年来即期升贬值幅度 -0.17%
1年期美元/人民币掉期升水 1700
离岸人民币市场,北京时间17:26 今日 上日
1年期NDF 6.3250/00 6.3175
CNH即期 6.2165/85 6.2147
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/李文科；审校 黄凯)
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