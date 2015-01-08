人民币随中间价小幅收低 尾盘因结汇盘缩窄跌幅

路透北京1月8日 - 中国人民币兑美元即期周四小幅下跌，跌幅较早盘明显缩窄，中间价连跌四日创逾一个月低位，且跌破6.13整数关口，受此影响，客盘购汇牵引即期汇率贬值，但受离岸市场走强影响，套利盘和客盘结汇令在岸人民币跌幅缩窄。

他们并称，最近消息面寡淡，国内无明显影响汇率波动的因素，仍需观察中间价走向的政策意味，若国际美元继续走强，中间价亦可能随之走弱，就可能为人民币即期带来新的贬值空间。

“现在主要以客盘为主，每个月的银行代客结售汇都是逆差，虽然越来越小，但只要是逆差，购汇多，市场还是会贬一点，再加上中间价也在慢慢贬，而且美元指数也在上，客盘也在购汇，贬一贬不很正常吗？”一中资大行交易员称。

交易员称，市场还关注明日美元非农就业数据，短期美元无明显动向的话，在岸人民币可能继续震荡寻找方向。

全球汇市，欧元周四扩大跌幅，接近九年低点，连续第六天下滑；投资者押注欧洲央行(ECB)更加接近于采取量化宽松(QE)来抵御通缩。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2145 6.2125 -0.03%

中间价 6.1302 6.1269 -0.05%

成交额 164亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.48% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 106 6.2104 6.2210

2015年来即期升贬值幅度 -0.17%

1年期美元/人民币掉期升水 1700

离岸人民币市场,北京时间17:26 今日 上日

1年期NDF 6.3250/00 6.3175

CNH即期 6.2165/85 6.2147

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李文科；审校 黄凯)

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