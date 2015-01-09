大行结汇推升人民币收于一周高位

路透北京1月9日 - 中国人民币兑美元即期周五收创逾一周高位，此前中间价结束四连跌回升。交易员称，年初结汇需求得到释放，中资大行成结汇主力军，引领人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近。而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。

他们并称，今日市场承接昨日尾盘结汇汹涌的势头，尾盘因大行结汇完成，人民币有所走弱，但市场供求还是比较均衡，并未发现结售汇有明显异常。整体而言，市场仍会呈现双向震荡的局面，没有单边趋势性走势的迹象，短期汇率可能继续在6.20-6.22附近盘整。

“今天下午买美元人比较多，之前有国开等大行结汇盘在那边撑着，他们走了以后，（美元）就上来一些。”一股份行交易员称。

另一中资大行交易员称，最新出炉的中国CPI和PPI数据对市场没什么影响，下周最新贸易数据估计会有一定的影响力。

中国国家统计局周五公布，12月CPI同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。

全球汇市，欧元周五徘徊在九年低点附近，因市场愈发预期，欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措，且美国即将公布的非农就业报告足够强劲，能为美联储加息增添理由。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2086 6.2145 0.10%

中间价 6.1296 6.1302 0.01%

成交额 172亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.46% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 149 6.2044 6.2193

2015年来即期升贬值幅度 -0.07%

1年期美元/人民币掉期升水 1708.26

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.3120/70 6.325

CNH即期 6.2104/24 6.2178

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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