贸易数据助人民币收创逾两周新高

路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期周二收创逾两周新高，追随中间价连三日升值步伐。市场人士称，尽管人民币盘一度遭遇隔夜美元空头获利平仓与油盘购汇阻力，但难掩中国贸易数据好于预期的提振。在贸易顺差显着收窄前，人民币难见贬值空间。

他们并称，因市场预期今日贸易数据向好，隔夜美元空头较多；但国际油价疲弱亦刺激今日油盘出手购汇，短期油盘购汇动力犹存。

“贸易顺差496亿美元继续高位运行，在顺差显着收窄前，人民币料保持稳定甚至小幅升值，难见贬值空间。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示。

民生证券宏观团队认为，随着对外直接投资加速，资本账户逆差扩大，或逐步抵削经常账户顺差，人民币将保持供需平衡，双向波动将成新常态。

“市场供求相对平衡，走势要看央行怎么引导了。”民生证券宏观研究员朱振鑫表示。

中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%， 进口同比下降2.4%;路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估中值为顺差498.5亿美元。

全球汇市，日圆兑美元触及一个月高位，在油价大跌引发对全球经济增长疑虑的背景下，对避险资产的需求稳定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1983 6.2036 0.09%

中间价 6.1195 6.1233 0.06%

成交额 155亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.40% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 72 6.1980 6.2052

2015年来即期升贬值幅度 0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1700

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.3000/10 6.3025

CNH即期 6.1980/6.2003 6.1967

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 张喜良/杨淑祯)

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